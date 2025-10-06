Acceso

Descubre este ritual de belleza express que resucita tu piel en minutos

Las mañanas pueden ser caóticas, pero tu piel no tiene por qué notarlo. Gracias a L´Essenza Eterna y a la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi, disfrutarás de una piel radiante, rejuvenecida y con Efecto Buena Cara al instante

El dúo perfecto para tu piel.
Una piel uniforme, luminosa y visiblemente más joven sin recurrir a filtros es posible gracias al ritual exprés de Atashi: L’Essenza Eterna Sérum y la icónica DD Cream Nude Skin Perfection SPF15. En solo dos pasos, tratamiento y color se fusionan para ofrecer un efecto buena cara inmediato, mientras la piel recibe un cuidado profundo y sensorial.

Este dúo va más allá de un simple efecto flash: refleja la esencia inconformista de la marca, donde cada piel es la huella de una historia vital, de emociones y de un estilo de vida únicos. Bajo esta visión nace el Código Atashi, una guía que une la precisión científica con la sensibilidad del cuidado más exquisito, devolviendo equilibrio, luz y fortaleza a la piel.

En este ritual, L’Essenza Eterna Sérum se convierte en esa mezcla prodigiosa que resucita tu piel y calma tu mente, mientras la DD Cream Nude Skin Perfection SPF15perfecciona, protege e ilumina con un acabado no makeup-makeup, natural y sofisticado. Dos gestos, un mismo propósito: revelar la mejor versión de tu piel, auténtica y radiante, sin artificios.

L’Essenza Eterna: un sérum que lo cambia todo

Lo definen como “la excelencia hecha sérum”, y no es para menos. Con un 99,7% de ingredientes de origen natural, Atashi L’Essenza Eterna ofrece un tratamiento antiedad completo con efecto flash inmediato para 9 de cada 10 mujeres.

Entre sus activos más potentes se encuentra el Bakuchiol 100% puro, el conocido “retinol vegano” que impulsa la producción de colágeno, favorece la elasticidad y firmeza del rostro, estimula la renovación celular y contribuye a un tono más uniforme reduciendo la hiperpigmentación. A él se suman el Ácido Ferúlico Natural, un potente antioxidante que fortalece la barrera cutánea, aporta luminosidad, mejora la hidratación, suaviza el enrojecimiento y protege frente al

Pero la verdadera joya de la fórmula está en el Myramaze® Essence-Myrothamnus, conocida como la "planta de la resurrección". Este extracto revive la piel apagada y fatigada, devolviéndole un aspecto más vital, descansado y rejuvenecido al estimular la actividad de los fibroblastos. Y lo más sorprendente es que no solo transforma la piel: también ayuda a relajar la mente, ya que contribuye a reducir el cortisol, la conocida hormona del estrés.

La combinación que necesita tu piel.
La fórmula se completa con Betacarotenos y Luteína Natural, que forman un escudo frente al estrés oxidativo provocado por la contaminación, la luz azul o la radiación wifi, así como con Aceite de Avellana Bio y Vainilla Planifolia, que aportan nutrición intensa y propiedades antiinflamatorias.

El resultado es una piel más firme, luminosa, uniforme y visiblemente rejuvenecida. Según estudios clínicos, el 95% de las usuarias afirma que su piel “resucita” tras la aplicación, mientras que el 100% nota un efecto flash inmediato (*)

DD Cream Nude Skin Perfection SPF15: el aliado para la buena cara

Su innovadora fórmula combina Retinol liposomado y Spilanthol 50, conocidos por su acción reafirmante y efecto lifting,que impulsan la síntesis natural de colágeno para una piel más firme y rejuvenecida. A esto se suman micropigmentos iluminadores y un SPF15, que no solo embellecen al instante sino que también protegen frente a la radiación solar y la exposición a la luz azul de dispositivos electrónicos.

Apta para todas las edades y todo tipo de piel, ha sido sometida a rigurosos test dermatológicos con resultados muy claros: 9 de cada 10 mujeres confirman que esta DD Cream se ha convertido en su aliada imprescindible para lograr el deseado efecto buena cara, incluso sin maquillaje(**).

El dúo perfecto para tu piel.
Belleza consciente y resultados reales

Más allá de la innovación científica, Atashi apuesta por la cosmética consciente: fórmulas limpias, respetuosas y altamente eficaces que se adaptan a las necesidades de la mujer actual. Los resultados lo confirman: más del 90% de las usuarias aseguran notar una mejora visible en la luminosidad, la firmeza y la uniformidad del tono tras incorporar este ritual a su rutina diaria (**)

Con solo dos pasos, el sérum L’Essenza Eterna y la DD Cream Nude Skin Perfection, Atashi ofrece la respuesta definitiva a quienes buscan una piel radiante, protegida y rejuvenecida sin complicaciones. Una rutina que se convierte en un verdadero lujo diario: rápida, eficaz y transformadora. ¿Dónde comprarlos? En su web, en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

Atashi Cellular Cosmetics, la unión perfecta entre ciencia, naturaleza y belleza consciente

Detrás de este ritual se encuentra Phergal Laboratorios, compañía española con más de 40 años de experiencia en la creación de fórmulas innovadoras y sostenibles que velan por la belleza y el bienestar de las personas. Su compromiso con la ciencia, la salud y la naturaleza se refleja en cada producto de Atashi Cellular Cosmetics, una línea que combina ingredientes biotecnológicos de alta eficacia con activos de origen natural para ofrecer soluciones inteligentes y respetuosas con la piel. Una apuesta por la belleza consciente, eficaz y transformadora, que convierte cada gesto de cuidado en un auténtico lujo diario.

*(TU 2024-022) ** (TU 2021-056)

