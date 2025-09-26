Este otoño di adiós a la flacidez con este tratamiento innovador que esculpe y renueva la piel sin cirugía

Con el final del verano y la vuelta a la rutina, llega el momento de retomar hábitos saludables y buscar nuestra mejor versión, empezando por el cuidado de la piel. Es ahora cuando buscamos devolverle firmeza y elasticidad, especialmente en zonas como brazos, muslos o escote, donde el paso del tiempo, los cambios hormonales o los excesos de las vacaciones pueden dejar huella.

Para ayudarnos a lograrlo, E’lifexir, la marca líder en España en belleza corporal de reductores y anticelulíticos por cuarto año consecutivo*, nos da la solución, un tratamiento estrella de dos pasos que esculpe y renueva la piel: E’lifexir Anti-Flacidez.

Remodela, reafirma y revela tu mejor versión

El producto estrella de esta novedad es E'lifexir Anti-Flacidez Retinol, recientemente premiado en los premios Instyle Belleza con Influencia como Mejor Producto para Cuerpo y Mente. Se trata de un cremigel remodelador avanzado que combina el poder del doble retinol, con efecto de ultrasonidos (¡además de Niacinamida y Centella Asiática!) y se convertirá en tu mejor aliado para una piel firme y esculpida.

El secreto, como decíamos, está en su RetinDual System, que combina el Retinol CB50 (eficacia de retinol puro) con Retinyl Palmytate, en una base estabilizada de fosfolípidos. Ambos liberan sus beneficios de manera progresiva durante 24 horas, mejorando la firmeza de la piel.

Además, incluye Phytosonic TM, un ingrediente biotecnológico inspirado en la tecnología de ultrasonidos que reduce la grasa y mejora la firmeza en zonas clave como hombros, brazos, muslos, escote y rodillas gracias a su efecto succionador, es ideal para mejorar los resultados de los tratamientos en cabina.

También contiene Extracto Purificado de Centella Asiática y Niacinamida, además de activos como Cafeína y Palmitoyl Carnitina, que unifican el tono de la piel, nutren en profundidad y aportan elasticidad para un efecto reafirmante global.

El producto para remodelar tu piel. Cortesía

Sin duda, los resultados de este cremigel te sorprenderán: en tan solo 28 días reduce la flacidez hasta en un 85%, aumenta la firmeza en hasta un 78% y en apenas seis días estimula la producción de colágeno I en un 16%.

Una rutina infalible para luchar contra la flacidez

E´lifexir no ha querido dejar de sorprendernos, y ha acompañado el lanzamiento de este cremigel con doble retinol con otra de sus novedades; el E'lifexir Anti-Flacidez Retinol Vegano Bakuchiol, un potente aceite remodelador (apto para embarazadas y periodo de lactancia), con un 100% de ingredientes naturales, que redefine los contornos naturales del cuerpo con una fórmula eficaz y natural para devolverle a tu piel su mejor versión. Su ingrediente estrella, el Bakuchiol (o retinol vegano) de pureza superior al 99%, es una alternativa natural al retinol con acción reafirmante y antiedad, que aumenta la síntesis de colágeno I y III en un 147%.

La rutina infalible. Cortesía

Además, su fórmula combina el poder reparador del Extracto de Centella Asiática macerado BIO, que estimula la producción de colágeno y mejora la firmeza, con el efecto regenerador del Aceite de Rosa Mosqueta, que aporta efecto tensor y antioxidante, y una exclusiva mezcla de 8 aceites naturales ricos en Omega 3, 6 y 9. Entre ellos, el Aceite de Pomelo blanco, que potencia la elasticidad y luminosidad, y Aceite de Avellana BIO, Semillas de Chía y Sylibum Marianum, que aportan firmeza y tienen propiedades antioxidantes y protectoras.

El éxito de esta línea no es casualidad. Según datos de IQVIA, E’lifexir es la marca líder en España en la categoría de belleza corporal de reductores y anticelulíticos por cuarto año consecutivo (2021-2024). Este reconocimiento avala la confianza de miles de mujeres que ya han incorporado sus productos a su rutina de cuidado corporal.

Además, la marca mantiene un lema que se ha convertido en su seña de identidad: “SeNota”. Porque los resultados de E’lifexir no solo se sienten, también se ven. ¿Lo mejor? Que los puedes comprar fácilmente en su web, en farmacias, y parafarmacias de El Corte Inglés.

Una apuesta segura para este otoño

Con la llegada de los días más frescos, la piel necesita un extra de cuidados que le devuelvan firmeza y vitalidad. E’lifexir Anti-Flacidez Retinol Cremigel es la respuesta perfecta: un tratamiento innovador, eficaz y respaldado por la ciencia, que permite disfrutar de una piel renovada, esculpida y sin etiquetas.

Phergal laboratorios, al lado de las mujeres

E’lifexir forma parte de Phergal Laboratorios, compañía dermofarmacéutica española con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de alta cosmética. Su compromiso con la innovación y la sostenibilidad la han convertido en una de las empresas líderes en el sector de la belleza y el cuidado personal.

*Fuente: IQVIA: E'lifexir Número 1 PRODUCTOS CUIDADOS DE BELLEZA CORPORAL MUJER - Mercado reductores y anticelulitis en farmacias y parafarmacias desde 2021 hasta 2024.