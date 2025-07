Este es el tratamiento anticelulítico de venta en farmacias que ha conquistado a Carmen Lomana

Carmen Lomana lo tiene claro. Reducir la celulitis rebelde, drenar líquidos y reafirmar la piel ya no es una promesa, es una realidad con resultados visibles. E’lifexir, la marca líder en belleza corporal en España en la categoría de belleza corporal de reductores y anticelulíticos por cuarto año consecutivo*, ha conseguido lo que parecía imposible con el combo Minucell Intensive, compuesto por su icónico aceite y su potente sérum anticelulítico. Dos fórmulas científicamente avaladas que ya llevan tiempo tanto en el neceser de Carmen Lomana como en el nuestro —y no es casualidad—…¿Aún no los has probado?

Aceite Minucell Intensive: triple acción visible en 8 semanas

Este tratamiento ejerce una triple acción infalible: anticelulítica, drenante y reafirmante, gracias a una fórmula 100% natural con activos de eficacia probada como el Aceite Bio de Ciprés y Lavanda, el Forskolin y el Mukul y el Extracto de Té Verde, que suavizan visiblemente la piel desde la primera aplicación.

Además, contienen una combinación de aceites reafirmantes (Niaouli, Olus Oil y Arroz) y el Aceite de Avellana Bio, que tonifica y devuelve la elasticidad a la piel. Su textura ligera de rápida absorción lo hace perfecto para todo tipo de pieles.

Y cuando algo funciona de verdad, se nota. Y se premia... E'lifexir Minucell Intensive Aceite ha sido galardonado con el Premio Vogue Belleza 2024 como Mejor Producto Nacional y con el Premio Belleza Glamour 2023 al Mejor Tratamiento Específico Corporal. Además de ser finalista durante dos años consecutivos en los prestigiosos premios internacionales Pure Global Beauty Awards. ¿Lo mejor? Que estos reconocimientos los otorgan directamente las consumidoras, mediante votaciones, lo que refuerza su efectividad real.

Resultados visibles en solo 8 semanas (estudio EFI 2023-007**):

100 % de reducción de piel de naranja

Hasta -6 cm en glúteos y -5 cm en muslos

100 % de mejora en la firmeza de la piel

Apto para todos los tipos de piel y especialmente eficaz en celulitis resistente (grado II, III o mixta).

¿Cómo se aplica? Con un masaje ascendente 5 min por pierna, estirando la piel, acompañado de golpecitos con la yema de los dedos para activar la circulación. Además de masajes circulares en ambos sentidos. Para potenciar aún más los resultados, puedes complementar tu tratamiento con E’lifexir Minucell Intensive Sérum.

E'lifexir Minucell Intensive Sérum: el complemento perfecto para atacar la celulitis más resistente

Se trata de un potente sérum anticelulítico de rápida absorción, que reduce los depósitos grasos y favorece la desaparición de la celulitis más resistente.

Su fórmula multiactiva tiene un alto poder anticelulítico y drenante, mejorando la microcirculación y restaurando la elasticidad de la piel -mecanismos clave para combatir eficazmente la celulitis-. Gracias sus agentes fibrinolíticos E'lifexir Minucell Intensive Sérum ayuda a desnaturalizar las fibras de colágeno, elastina y fibrina, que son responsables de la formación de nódulos grasos.

Entre sus ingredientes, encontramos la cafeína y la carnitina, que actúan como “devoragrasas”; los Tripéptidos-1, favorecen a eliminar toxinas; y una combinación de hiedra, ruscus y escina, con acción venotónica y anticelulítica, mejoran el drenaje linfático para una piel de ensueño.

¿El resultado? Una piel visiblemente más firme y alisada. Para devolver la elasticidad a la piel, este sérum también incorpora ingredientes como el Extracto Seco de Centella Asiática, el Meadowfoam Seed Oil y la Creatina, que ayudan a reducir la retención de líquidos y promueven la formación de las fibras de colágeno y elastina.

Resultados visibles en 8 semanas (estudio EFI 2022-003 **):

Reducción 100 % de la piel de naranja

-6 cm de contorno en glúteos y -5 cm en muslos

Piel visiblemente más firme y elástica

¿Lo mejor? Es apto para todas las pieles, con rápida absorción, eficaz contra celulitis rebelde.

El combo perfecto para Carmen Lomana: Con el respaldo de premios, resultados clínicos y el voto de miles de mujeres, E’lifexir Minucell Intensive Aceite y Sérum se consolidan como la mejor estrategia anticelulítica del momento. Un tratamiento completo que puedes potenciar con ejercicio, dieta equilibrada y exfoliación previa (por ejemplo, con Cacao Sense). Piel más lisa, firme y sin celulitis… en solo 8 semanas.

Y puedes comprarlo en su página web, en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés, para que no falte en tu maleta de vacaciones este verano.

Phergal Laboratorios, al lado de las mujeres desde hace cuatro décadas

Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de cosméticos de alta calidad, destaca su filosofía de innovación constante y su búsqueda de la excelencia en el ámbito galénico. Su equipo de expertos se dedica a conceptualizar, diseñar y elaborar productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y eficacia. De ahí salen fórmulas puras y efectivas (como estos dos productos de E’lifexir) que combinan lo mejor de la naturaleza con la biotecnología para ofrecer productos que que SE NOTAN mientras cuidan la salud de la piel.

* (Fuente IQVIA: E’lifexir Número 1 PRODUCTOS CUIDADOS BELLEZA CORPORAL MUJER-Mercado reductores y anticelulíticos desde 2021 hasta 2024)

