Experian España, un modelo a seguir para CIOs y responsables de IT en sectores regulados

Experian es una empresa global de datos y tecnología especializada en software de decisiones, análisis y datos. Ofrece soluciones para la gestión del riesgo crediticio, la prevención del fraude, el marketing e investigación mercantil, en sectores como banca, seguros, retail, las telecomunicaciones o utilities entre otros.

A través de su combinación única de datos, análisis y software, Experian ayuda a redefinir las operaciones de crédito y a descubrir y prevenir el fraude. También empodera a millones de personas para alcanzar sus metas financieras, ahorrando tiempo y dinero. Experian opera globalmente en una amplia gama de mercados y verticales, desde servicios financieros de salud, automoción, agrofinanciación, seguros y muchos otros segmentos industriales como por ejemplo telecomunicaciones, utilities o fintech.

En un entorno como este, marcado por la aceleración digital y un marco normativo cada vez más exigente, algunas compañías llevan ventaja no por reaccionar antes, sino por haber tomado decisiones clave mucho antes de que fueran obligatorias. Es el caso de Experian España, que desde hace más de veinte años apostó por un modelo de infraestructura segura, escalable y preparada para los desafíos regulatorios. Una estrategia que ha contado con el acompañamiento tecnológico continuado de Alhambra IT.

La relación entre ambas compañías comenzó en una etapa en la que aún no se hablaba de cloud como estándar, pero en la que Experian ya exigía control, disponibilidad y protección avanzada de sus entornos críticos. A lo largo del tiempo, esa colaboración se ha traducido en una evolución sostenida: de la seguridad perimetral a una arquitectura cloud distribuida, con plataformas gestionadas que integran requisitos de localización de datos, continuidad del negocio y cumplimiento de normativas como el RGPD o los marcos post-Brexit.

Según explica Ana Delgado, CIO de Experian España: “La resiliencia tecnológica y el cumplimiento normativo no se improvisan. Nuestra infraestructura actual es fruto de decisiones tomadas hace dos décadas. Con Alhambra IT hemos trabajado de forma continuada para evolucionar sin disrupciones, siempre alineados con las necesidades reales y exigentes de nuestro negocio”.

El enfoque de esta colaboración se ha basado en una evolución técnica constante, marcada por el equilibrio entre seguridad, flexibilidad y trazabilidad. Las pruebas periódicas de recuperación, la replicación en centros de datos independientes y la gestión operativa conjunta han permitido a Experian España operar con total fiabilidad en un sector que no admite fallos.

Desde el lado del proveedor, Alhambra IT destaca el valor de esa continuidad. "La relación con Experian ha sido un ejemplo de cómo una estrategia tecnológica bien definida y sostenida en el tiempo permite anticiparse a los cambios. Nuestra labor ha sido aportar capacidad técnica sin alterar el rumbo, entendiendo siempre el contexto normativo y operativo del cliente", señala Raúl Izquierdo, Director de Operaciones de Alhambra IT.

Este caso refleja una lección clave para CIOs y responsables de IT en sectores regulados: la resiliencia y el cumplimiento no se resuelven con soluciones puntuales, sino con una hoja de ruta tecnológica clara y una colaboración sólida con socios tecnológicos capaces de sostener esa visión a largo plazo.