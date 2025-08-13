Los mejores depósitos para que tus ahorros no descansen este verano

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un respiro a los ahorradores. Tras ocho bajadas de tipos consecutivas, el regulador decidió mantener estables los tipos en su última reunión. Una buena noticia para los particulares, que durante los últimos meses han visto como la rentabilidad de los productos de ahorro iba cayendo mes tras mes.

¿Cuánto se puede ganar ahora? “Lo primero que tenemos que asumir es que los depósitos al 4% o, incluso, al 3% han desaparecido, pero hay bancos que todavía pagan un interés superior al 2%”, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com tras analizar cuáles son los mejores depósitos de este verano.

Las ofertas más rentables, por lo general, están en manos de bancos extranjeros que buscan captar pasivo en España a través de la plataforma Raisin. Este supermercado de depósitos europeos ofrece a los ahorradores la posibilidad de contratar plazos fijos en otros países de Europa, todos ellos protegidos por su correspondiente fondo de garantía. El proceso se realiza por Internet en español.

“Es un proceso sencillo y, una vez registrado en Raisin, se puede acceder a más de 150 plazos fijos”, explican los expertos de HelpMyCash. Una forma de ganar más intereses y de combatir la inflación, que en julio fue del 2,7% interanual.

Los depósitos más rentables

El depósito a un año de SME Bank renta al 2,64% TAE y puede contratarse desde 10.000 euros hasta un máximo de 100.000. Esta entidad lituana, adherida al FGD de su país, permite obtener unas ganancias de hasta 2.600 euros brutos.

La medalla de plata se la lleva otro banco lituano, Mano Bankas, cuyo depósito a un año tiene una rentabilidad del 2,53% TAE. En este caso, la aportación mínima es de 20.000 euros.

Cambiamos de Lituania a Letonia. BluOr Bank paga un 2,50% TAE con su plazo fijo a un año, que puede contratarse desde un euro.

La entidad sueca Klarna, conocida por sus soluciones de pago para comercios online, comercializa un depósito a un año al 2,37% TAE. Esta entidad, que tiene más de 100 millones de clientes, admite imposiciones desde 500 euros. Cierra el ranking Banca Sistema, una entidad italiana con un depósito a un año al 2,35% TAE disponible desde 5.000 euros.

Aquellos ahorradores a los que no les importe cumplir ciertos requisitos pueden encontrar una solución sin salir de España, señalan en HelpMyCash. El Depósito Confianza de Deutsche Bank tiene una rentabilidad base del 1,75% TAE, pero permite llegar al 2,75% gracias a las vinculaciones. Concretamente, si el cliente domicilia una nómina o una pensión de al menos 1.500 euros, consigue 0,40 puntos porcentuales más. Si gasta al menos 3.000 euros al año con

una tarjeta de crédito, 0,25 puntos más. Y si invierte al menos 10.000 euros en un fondo de inversión, otros 0,35 puntos. Tiene un plazo de un año y está disponible desde 50.000 euros. Los bancos también compiten con sus cuentas. Por ejemplo, la Cuenta Digital de Bankinter, sin comisiones y disponible solo para nuevos clientes, tiene un interés de hasta el 2,50% TAE sin límite de saldo. Para contratarla no hace falta domiciliar una nómina ni recibos, por lo que es una de las cuentas de ahorro sin condiciones más rentables.