Paula Echevarría empieza el verano por todo lo alto estrenando su décima colección con Hawkers

Hawkers y Paula Echevarría lanzan su décima colección conjunta, “Growing up together”, una exclusiva colección formada por 4 modelos de plena tendencia y una sorpresa: el regreso de las gafas más icónicas y vendidas de la actriz. La colección de Paula Echevarría es siempre una de las más esperadas del año en Hawkers: “Creo que es la colección más espectacular y rompedora que hemos hecho hasta ahora. Además, Hawkers cumple 10 años en 2023 y es nuestra décima colección conjunta, por lo que nos propusimos hacer algo muy especial y lo hemos conseguido. Para mi es un orgullo haber crecido juntos y seguir al lado de Hawkers después de tantos años”.

“Growing up together” cubre todas las tendencias actuales de la pasarela y el streetstyle. Entre la novedades de la colección encontramos gafas de inspiración vintage como las Retro Eco, con una silueta oversize estilo años 70 realizada con materiales sostenibles, o las Wind Green, de corte minimalista e inspiradas en el Y2K (años 2000); también hay espacio en la colección para diseños más atrevidos y rompedores como el Weed Nebula, con una única lente degradada en fucsia y naranja, o clásicos que nunca pasan de moda como el One Venm Raw, un diseño all black Made in Spain con acabado brillante. Una de las sorpresas de la colección llega de la mano de la gafa “La Noire Eco”, una silueta lanzada en la propuesta SS20, que se agotó a los pocos días de salir a la venta, y uno de los modelos favoritos de Paula: “Durante estos años hemos diseñado 53 modelos de gafas. Cuando tuvimos que escoger un único modelo para reversionar, la elección nos resultó muy difícil porque en este tiempo hemos creado verdaderas joyas. Al final todos apostamos por “La Noire” porque es una de las gafas que más me han pedido mis seguidores que vuelva. Es una gafa atemporal y moderna, que queda bien a todo el mundo. La sacamos hace 3 años y me las sigo poniendo tanto como el primer día”.

A lo largo de los últimos años todas las colecciones de Paula para Hawkers han arrasado en ventas y sus gafas se han convertido en auténticas piezas de coleccionista: “Soy la misma Paula que lanzó la primera colección. Con la misma ilusión y los mismos nervios, esperando que gusten a todo el mundo. Creo que el éxito de las colecciones es que cada temporada adaptamos e incorporamos nuevas tendencias sin caer en estridencias ni en modas pasajeras. Todas las gafas que hemos diseñado son piezas timeless que siguen estando de moda hoy en día”.

En la campaña de “Growing up together” vemos a una Paula más empoderada, atrevida y sexy que nunca. El shooting de la colección tuvo lugar en el Parque Warner de Madrid, elegido por simbolizar a la perfección la montaña rusa que es la vida, una aventura trepidante y emocionante, con sus subidas y bajadas. La colección de Paula Echevarría x Hawkers ya está a la venta en la web de la marca con precios que oscilan entre 49,99 y 64,99 euros. La décima colección de Paula Echevarría llega precisamente en el mismo año que la marca cumple sus primeros 10 años de vida, un evento que Hawkers ha celebrado por todo lo alto con una fiesta en colaboración con Bresh a la que asistieron más de 600 influencers que sumaban más de 100 millones de seguidores en total, y que hizo arder la redes con más de un millón de cuentas alcanzadas y más de un millón de impresiones orgánicas en tan solo 24 horas.

Hawkers x Paula Echevarría- Weed Nebula (54,99 euros)

Hawkers x Paula Echevarría- Weed Nebula. Hawkers

Échale un ojo al diseño más extravagante de Paula, con varillas de metal y frontal TR90 en acabado brillo, que dibujan el contorno de su lente de color Nebula con un degradado de fucsia a naranja. Este modelo posee una única lente aportándole originalidad al diseño.

-Modelo unisex

-Lentes fabricadas con material bio tac polarizado y protección uv400

-Gafas de sol polarizadas: otorga una visión sin reflejos y contraste natural de colores

-Fabricadas en TR90 con el sello de EMS, considerado el mejor Nylon para monturas del mundo que proporciona más flexibilidad y resistencia

- Patillas en acero inoxidable libre de níquel que las hace altamente resistentes a la corrosión y mucho más fuertes

Hawkers x Paula Echevarría- Wind Green (54,99 euros)

Hawkers x Paula Echevarría- Wind Green. Hawkers

Presentamos un must de esta temporada. Esta gafa con lente al aire cuya sencillez le aporta un estilo inigualable. Paula eligió este diseño inspirado en los años 2000 para poder lucir este look atemporal allá donde vaya.

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante superior

- Montura en acero inoxidable libre de níquel que las hace altamente resistentes a la corrosión y mucho más fuertes

Hawkers x Paula Echevarría- Retro Eco (64,99 euros)

Hawkers x Paula Echevarría- Retro Eco. Hawkers

Te traemos lo mejor de los 70s con este retroframe de acetato con acabado brillante y silueta all black en formato XL. ¡Únete al estilo vintage de Paula luciendo este diseño!

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 - ECO con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante superior

- Montura en acetato ECO - material biodegradable resistente, versátil que puede descomponerse naturalmente en dióxido de carbono, agua y biomasa

Hawkers x Paula Echevarría- One Venm Raw (49,99 euros)

Hawkers x Paula Echevarría- One Venm Raw. Hawkers

Una evolución de nuestra icónica silueta ONE. Este modelo all black es Made in Spain y luce una montura en Tr90 brillante y unas varillas con un diseño exclusivo para Paula, con líneas verticales irregulares y el logo de Hawkers en su terminación.

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante superior

- Gafas de sol fabricadas en TR90 con el sello de EMS, considerado el mejor Nylon del mundo que proporciona más flexibilidad y resistencia

Hawkers x Paula Echevarría- La Noire Eco (64,99 euros)

Hawkers x Paula Echevarría- La Noire Eco. Hawkers

Este remake actualizado de “La Noire”, es uno de los modelos favoritos de Paula, lanzado en su colección SS20. Estas gafas de sol carey con lentes cosméticas amarillas y la particular forma de su montura, tienen una personalidad única. Es un modelo en acetato eco que tiene una parte superior rectilínea y resistente, con unas lentes de gran tamaño y un sólido puente en forma de campana que se combinan para crear un estilo que no pasa desapercibido.

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 - ECO con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes cosméticas categoría 1 y protección uv400 que ofrecen protección antideslumbrante

- Montura en acetato ECO - material biodegradable resistente, versátil que puede descomponerse naturalmente en dióxido de carbono, agua y biomasa