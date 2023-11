Qué esperar de un buen seguro de coche

En la actualidad, la oferta de seguros de coche es demasiado amplia, tal y como podemos ver en https://www.arpem.com/seguros-coche/, y puede ser complicado elegir el que más nos convenga. Sin embargo, haciendo uso de un comparador, podemos ver fácilmente qué es lo que cada seguro puede ofrecernos. En este artículo vamos a invitarte a conocer qué es lo que debes esperar de un seguro de coche que se adapte a lo que realmente necesitas.

Lo que un seguro de coche va a darte

Un buen seguro de coche es el que te ofrece una cobertura más que suficiente para tus necesidades. A medida que vamos ampliando el seguro, las coberturas crecen y siempre debemos elegir aquellas que realmente vamos a necesitar. No tendría mucho sentido contratar un seguro a todo riesgo si lo vamos a aplicar en un coche ya demasiado viejo.

En todo caso, el seguro es el que se encarga de tenerte protegido tanto a ti como a los ocupantes y al resto de usuarios y elementos de la vía. La responsabilidad civil es la cobertura mínima que ofrecen todos los seguros. En el supuesto de que causemos una lesión a un peatón, el seguro es el que se encarga de abonar los gastos médicos derivados de su lesión, así como de la indemnización correspondiente.

Un seguro a terceros, es decir, el que solamente tiene responsabilidad civil y defensa jurídica, también puede ampliarse contra el robo, la rotura de lunas o algunos actos vandálicos. Por una cantidad de dinero bastante razonable, puedes estar cubierto ante este tipo de contingencias. Los seguros a terceros ampliados son cada vez más habituales.

A la hora de contratar un seguro, debemos fijarnos en cómo ofrece la asistencia en carretera. Hay muchas situaciones de emergencia que requiere el uso de una grúa, como bien puede ser tener un pinchazo y que no sepamos arreglarlo, que la batería se haya descargado o que, simplemente, nuestro vehículo presente una avería mecánica.

También es preciso que nuestro seguro de coche tenga un teléfono de atención permanente al que poder solicitar ayuda, y que esta se preste con los servicios de grúa correspondientes, no teniendo que esperar más tiempo que el imprescindible. No solamente se trata de los servicios que encontremos en la póliza, sino que la atención al cliente proporcionada posibilite tener la solución a las preguntas que hagamos. Por ejemplo, si cualquier detalle de la póliza no queda muy claro, la aseguradora debe proporcionarte toda la información que necesites. Así podrás saber cuáles son exactamente tus coberturas en todo momento.

Igualmente, cada vez son más habituales las aseguradoras que posibilitan configurar el seguro a tu medida, para que puedas tener realmente lo que necesitas de forma concreta, incluyendo o excluyendo coberturas. Una manera de que nuestro seguro se adapte realmente a nuestro vehículo. Además, los seguros suelen ofrecer bonificaciones por no presentar siniestros. Una medida muy bien valorada por los usuarios, por lo que puedes consultar si es seguro que va a contratar va a bonificarte de alguna manera.

Elegir bien es más simple si estudias las pólizas

Aunque el proceso de conocer el detalle de las pólizas que más nos interesan puede llevar tiempo, es algo que puede simplificarse gracias a un comparador. De esta forma, puedes tener una visión muy clara de cuáles son las características detalladas de cada seguro. Vas a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en tener una información clara y fiable que te ayudará a elegir el seguro de coche que más te interesa.

En todo caso, siempre debemos pensar que si un seguro no es de nuestro agrado, bastará con avisar con un mes de antelación antes del vencimiento de la póliza y contratar otro seguro cuando corresponda. De esta manera, tendremos las coberturas que se adapten a nuestro vehículo, pagando un precio más justo en todo momento.

En definitiva, el seguro de coche ideal debe ofrecerte una cobertura amplia adaptada a tus necesidades, asistencia en carretera que no se demore, una buena atención al cliente y posibilidad de personalización. No solamente debes fijarte en el precio final que vas a pagar, sino en cómo se comporta ese seguro a la hora de la verdad. Conocer cuáles son las opiniones más fiables permitirá que podamos tomar una decisión más acorde con nuestras necesidades.

La oferta de seguros en la actualidad es demasiado amplia como para tener que estar pagando uno que no nos satisfaga del todo. No lo dudes, si ha llegado el momento de valorar esas posibilidades, ahora tienes la oportunidad gracias a un comparador fiable y efectivo.