El secreto mejor guardado de Ana Boyer para un 'efecto buena cara' sin maquillaje en su día a día con estos 3 productos

Estamos a punto de empezar junio y Ana Boyer sabe lo importante que es lucir ese 'efecto buena cara' que todas deseamos con el primer bronceado de la temporada después de tener la piel apagada del invierno. Pero eso ya se acabó, porque ha llegado Ana Boyer para chivarnos los tres productos que necesitamos para lucir un tono perfecto sin maquillaje en nuestro día a día. Y es que la hija de Isabel Preysler nos ha compartido sus truquitos de belleza para lucir un cutis perfecto. Y cómo no, detrás está la marca de alta cosmética dermofarmacéutica, Atashi Cellular Cosmetics y estos tres productos. Dos tratamientos basados en la cosmética coreana de la nueva línea Atashi Cellular Cosmetics, K-BIOFERMENT, que en los últimos meses ya ha enamorado a Eugenia Oborne o Carmen Lomana como nuevos fichajes para su rutina de belleza diaria, y ahora es Ana Boyer la que cae rendida a los beneficios de la cosmética coreana con su crema y sérum. Pero no solo K-bioferment Therapy Cream y K-Bioferment Luxury Therapy Sérum de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal, la socialité también nos ha dejado claro que para conseguir unefecto "glow" perfectoesta primavera utiliza también la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi. Tres productos que ya forman parte de la rutina de belleza de las mujeres más elegantes de España, y también de Ana Boyer que prepara su piel para la boda de su hermana Tamara Falcó.

"Para conseguir un efecto buena cara sin necesidad de maquillaje, en mi día a día sólo necesito K-Bioferment Cream & Serum y la DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics. K-Bioferment es un tratamiento que viene de la cosmética coreana con biofermentos y skin boosters que ayudan a combatir el envejecimiento y fortalecer el microbioma para que la piel esté saludable. Con la DD Cream y sus 8 beneficios consigo hidratación 24h, reducir manchitas y unificar el tono… y un precioso tono dorado!! Yo uso el bronce intenso. Os recomiendo probar estos imprescindibles de belleza!", cuenta Ana Boyer con este vídeo en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son los tres productos de Atashi Cellular Cosmetics que utiliza Ana Boyer para un 'efecto buena cara'?

1. K-Bioferment Therapy Cream (rebajado a 25,93 euros)

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana, que prepara nuestra piel antes de aplicar el tratamiento habitual. Este pretratamiento antiedad, revitalizante y multicorrector es ideal para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores. Posee un efecto flash revitalizante y multicorrector y es ideal para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores y estresadas por nuestro ritmo de Vida equilibra su microbioma. Además, tiene pre/pro y postbióticos, biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico; Ácido Hialurónico; Fucocert®; Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Milenario Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi. También lleva alga roja, un filtro natural que protege la piel del fotenvejecimiento.

K-Bioferment Therapy Cream. Atashi Celullar Cosmetics

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

- Efecto flash

- Lifting inmediato

- Calma, suaviza e ilumina

- Minimiza poros

- Estamos ante un pre tratamiento con pre, pro y postbióticos y Skin Boosters capaces de fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético, causante del 70% del envejecimiento de la piel.

¿Cómo aplicarlo? Como cuenta Ana Boyer se tiene que aplicar con el rostro limpio y tonificado antes de cualquier producto por la mañana. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

2. K-Bioferment Luxury Therapy Sérum (actualmente rebajado a 38,25 euros)

En el segundo paso de Ana Boyer se encuentra su producto favorito, K-Bioferment Luxury Therapy Sérum que es un pretratamiento energético antiedad , revitalizante y multicorrector para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores. Formulado con pre/pro y postbióticos, biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico; Ácido Hialurónico; Fucocert® y Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Milenario Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi; y NovoretinTM que potencia la producción natural de retinol y IceawakeTM.

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de tu rostro, luciendo jugosa y tersa con efecto Lifting y Filler inmediato

- Calma, suaviza e ilumina y minimiza poros

K-Bioferment Luxury Therapy Sérum. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Se tiene que utilizar por la noche con el rostro limpio y tonificado. Es tu tratamiento previo a tu rutina nocturna, para ello aplica 2 o 3 pulsaciones y extiéndelo bien por el rostro, cuello y escote con suaves masajes.

3. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi (rebajado a 31,77 euros)

La DD Cream 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el producto ideal para quienes deseen un efecto no make up-make up, muy natural y en un solo gesto como demuestra Ana Boyer para su piel 'efecto buena cara' sin necesidad de maquillaje. Además, funciona como tratamiento y como maquillaje, aportando luminosidad y ligereza. Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel. Entre sus propiedades resalta que atenúa las manchas y minimiza los poros con efecto botox natural, y protege con SPF 15. También contiene, Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide regeneradora de colágeno nativo o Perla Negra, Retinol liposomado, vitamina C y E, Spilanthol ® 50 y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens que calma la piel, aceites biológicos de jojoba, mimosa y meadowfoam que subliman la tez al instante.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi Cellular Cosmetics.

Una DD Cream Nude Skin Perfection que produce 8 resultados en tan solo 1 producto:

- Hidrata

- Minimiza los poros

- Atenúa manchas

- Unifica el tono

- Efecto lifting natural

- Reduce arrugas

- Ilumina el rostro

- Protege con SPF 15

¿Cómo aplicarlo? Aplicar diariamente por las mañanas sobre la piel limpia del rostro y cuello, tras K-Bioferment Cream o tras tu tratamiento hidratante habitual.

En definitiva, Ana Boyer solo necesita estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics en su neceser de viaje para lucir una piel perfecta y ese 'efecto buena cara' tan deseado sin una gota de maquillaje para su día a día.