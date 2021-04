Loewe lanza un bolso en colaboración con Knot On My Planet para ayudar a acabar con la crisis de la caza furtiva de elefantes

Loewe ha vuelto a lanzar un bolso que conquistará tu corazón. Y no solo por su icónico estilo.

La firma española de lujo se ha vuelto a unir por tercer año consecutivo a Knot On My Planet, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los elefantes, para apoyar la campaña The Elephant Crisis Fund. De esta unión solidaria, ha surgido el mini bolso Elephant elaborado por un colectivo de mujeres artesanas del Samburu Trust de Kenia. Estas mujeres viven entre elefantes y son conocidas por su hábil labor artesanal.

La iniciativa The Elephant Crisis Fund contra la caza furtiva y la protección de los elefantes fue creada en 2013 por las organizaciones Save The Elephants y Wildlife Conservation Network, en asociación con la Leonardio DiCaprio Foundation.

El nuevo bolso mini Elephant está limitado a 300 ediciones y el 100% de los ingresos de cada una de las ventas de los mini bolsos Elephant se donarán a The Elephant Crisis Fund para ayudar a acabar con la crisis de la caza furtiva de marfil en más de 40 países de África. Este hecho está llevando a los elefantes al borde de la desaparición en países de Asia y África.

Bolso Elefante KOMP. Loewe

El bolso se presenta en colores azules y rojos vibrantes y cuenta con una correa tejida con borlas. Está confeccionado con tela Shuka, utilizada tradicionalmente por la tribu keniana de los masai para hacer chales.

“Elaborado con los vistosos colores que se emplean en los chales de Shuka, el bolso nos habla de la conexión que los nativos de Samburu sienten por el mundo natural que sostiene su modo de vida”, explica Loewe a través de un comunicado.