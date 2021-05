Axiom Mission (AX-1): la primera misión tripulada que puede dar origen a los vuelos espaciales privados

Hace apenas unos pocos años, un coche eléctrico resultaba una innovación que podría ser posible en muchas décadas, sin embargo, ya hoy es una realidad. Lo mismo sucede con los coches sin conductor.

Para muchas personas la realidad de viajar al espacio era otra de las utopías más lejanas y fantasiosas, principalmente porque no se consideraba que la tecnología pudiera avanzar tanto los últimos tiempos. Sin embargo, esta idea también se hizo realidad.

A principios de 2022, se prevé que esté listo el primer vuelo privado al espacio. Un concepto que asombra a las personas interesadas en el espacio.

Axiom Space es la empresa que puede dar origen a los sueños de muchos millonarios del mundo de viajar en el espacio. La confirmación del primer vuelo espacial a la Estación Interespacial Internacional se realizará a principios del próximo año. Axiom Mission (AX-1) es el nombre que le han dado a esta misión, que saldrá de Cabo Cañaveral, Florida (EEUU).

Miguel López-Alegría es el ex astronauta hispano-estadounidense que dirigirá la misión. López-Alegría es un experimentado astronauta que ya ha realizado varios viajes espaciales con notable éxito. López-Alegría ya ha participado en cuatro misiones y en su récord suma un total de 257 días en el espacio. El español es también vicepresidente de la empresa que llevará a cabo este proyecto y ha declarado que esta misión es significativa e importante, ya que su éxito sería una base para la proyección de los vuelos comerciales dirigidos al espacio. López-Alegría será el encargado de guiar a tres pasajeros que no son expertos astronautas al espacio exterior: el empresario estadounidense Larry Connor, el ex piloto de combate israelí Eytan Stibbe y el inversionista y filántropo Mark Pathy. Según The Washington Post, cada viaje de turista espacial cuesta 55 millones de dólares.