Suite de súper lujo en las alturas: una experiencia única en el crucero Disney Wish

El Disney Wish zarpará para su primer viaje inaugural el 9 de junio de 2022, seguido de una increíble temporada de travesías de tres y cuatro noches desde Puerto Cañaveral, Florida. Los viajes incluyen paradas en Nassau, las Bahamas y en la isla privada de Disney, Castaway Cay. Las reservas serán abiertas al público en general a partir del 27 de mayo de 2021.

Dentro del Disney Wish, el lujo toma forma en el Wish Tower Suite, que ofrecerá a sus pasajeros un alojamiento exclusivo. Un espacio sin igual que estará ubicado en la chimenea delantera del navío Disney Wish. Con un elegante y lujoso diseño inspirado en la famosa película de Walt Disney Animation Studios, Vaiana, contará con incomparables vistas al mar y servicio premium al estilo Disney. Particularmente este suite de 182 metros cuadrados será una celebración del encanto y espíritu del mar.

«Cada uno de nuestros parques temáticos tiene un ícono majestuoso que captura la imaginación de los huéspedes», aseguró Laura Cabo, ejecutiva creativa del portafolio de Walt Disney Imagineering. «En un crucero de Disney, esa magia cobra vida con nuestras distintivas chimeneas rojas. Por primera vez, los huéspedes a bordo del Disney Wish podrán reservar una suite de dos pisos que se encuentra dentro de una de estas chimeneas. Con la Wish Tower Suite, estamos creando una experiencia cautivadora que continúa nuestra tradición de ofrecer los alojamientos más encantadores y únicos en todo el océano».

Wish Tower Suite

La Wish Tower Suite es la última novedad del próximo barco de Disney, donde todos los camarotes, que han sido inspirados en cuentos de fantasía, brindan un retiro de lujo y relajación. Cada uno de los alojamientos ha sido creado con amplias áreas de alta gama. El 90% de los 1.254 camarotes cuentan con vista al mar, más de 900 habitaciones poseen conexiones para acomodar a familias numerosas.

Wish Tower Suite

La Wish Tower Suite será nada menos que la habitación más extraordinaria de Disney Cruise Line. Contará con casi 190 metros cuadrados de espacio, podrá hospedar hasta ocho personas en dos cuartos principales, uno para niños, una biblioteca que se convierte en recámara y cuatro baños. La increíble sala de estar dispondrá de un área de comedor abierto y contará con vistas extraordinarias a través de un ventanal de dos pisos de altura.

Wish Tower Suite

Un maravilloso diseño

La Wish Tower Suite ha sido realizada con arte, iconografía y materiales inspirados en el mundo de Oceanía que fue representado en Vaiana. Una relajante paleta de colores desde el azul tenue, blanco y coral será la base de este espacio único que servirá para que las familias descansen y desconecten del resto del mundo. Asimismo, el decorado y las obras de arte ofrecerán sofisticados guiños a los personajes de la mencionada película.

El plato fuerte en cuanto a diseño se refiere, será una escultura de porcelana hecha a mano que cobra vida de una manera única, como solo Disney puede hacer. Cuando los huéspedes se hallen en la Wish Tower Suite, descubrirán la estatua resplandeciendo con un sinfín de tonos verdes que vibrarán al ritmo de unas campanillas que sonarán al son de la banda sonora de la película. Al final, los efectos de luz y sonidos invadirán toda la habitación, logrando una bienvenida verdaderamente mágica.