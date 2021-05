Así es la exclusiva reinvención del Four Seasons Hotel Ritz Lisboa después de 60 años de historia

Hacer parada en el elevador de Santa Justa, pasear por la plaza del Comercio y acabar el día en el Barrio Alto. No se nos ocurre mejor plan para nuestra próxima escapada. Lisboa tiene tanto que ofrecernos y lo encontramos tan cerca que, de cara a la esperada escapada, se convierte en el destino de vacaciones perfecto. Y más sabiendo que uno de los hoteles más lujosos de la capital portuguesa se ha reinventado y abre sus puertas.

Uno de los referentes más lujosos de la capital portuguesa

La historia del Four Seasons Hotel Ritz Lisboa comienza a escribirse en 1959 y, desde entonces y tal como apunta Guillherme Costa, General Manager del Four Seasons Hotel Ritz Lisboa: “Hemos recibido a huéspedes de todo el mundo, que deciden volver año tras año”. No nos extraña.

Four Seasons Hotel Ritz Lisboa

Fue en 2019, cuando el reconocido estudio de arquitectura portugués OITOEMPONTO recibió el encargo de dar una nueva vida a las habitaciones y suites del hotel. Los diseñadores del estudio, Artur Miranda y Jacques Bec, no quisieron “modernizar” el emblemático hotel. Miranda y Bec trabajaron mano a mano para hacer magia, proponiéndose recrear el “pasado” en el “presente” a través de un viaje partiendo de las raíces del Hotel para ofrecer una estancia única a los visitantes del siglo XXI. Elegancia clásica en estado puro.

”Fue fascinante adentrarse en la historia del hotel y darnos cuenta de que su esencia apenas ha cambiado en estos 60 años”, afirma Artur. “No sólo es una pieza arquitectónica emblemática de la década de 1950 en Portugal, sino que también sigue estando a la altura de la vanguardia creativa de lo clásico y lo vanguardista. El Hotel siempre ha sido fiel a sí mismo y seguro de su importancia, así que no es de extrañar que haya dictado los parámetros para esta reencarnación visionaria-vintage”.

Four Seasons Hotel Ritz Lisboa

“Debido a la situación actual provocada por la pandemia del COVID-19, hemos creído que era el momento ideal para llevar a cabo la visión de futuro tan esperada y deseada para este hotel”, en palabras de Guillherme Costa, General Manager del Four Seasons Hotel Ritz Lisboa.

Four Seasons Hotel Ritz Lisboa

¿Cómo es el nuevo ambiente del Four Seasons Hotel Ritz Lisboa?

Se inspira en la década de los 50, dando lugar a una estética auténtica y a la vez pionera. Cada habitación cuenta con la más avanzada tecnología de luz y sonido. Además, los imponentes balcones en las suites permiten disfrutar de las maravillosas panorámicas de la ciudad.

Four Seasons Hotel Ritz Lisboa

¿Cuáles son las novedades de las que podrán disfrutar los huéspedes?

El rediseño de Four Seasons Hotel Ritz Lisboa podrá disfrutarse en habitaciones y suites renovadas, una nueva piscina exterior, un nuevo bar al aire libre y la nueva terraza del Ritz Bar. Además, el hotel ofrece los servicios habituales en su exclusivo alojamiento, salón de baile y espacios para reuniones. También de sus exclusivos restaurante CURA, restaurante Varanda, el Ritz Bar, O Japonês y otras instalaciones del hotel como el Spa del Ritz, con su piscina cubierta y gimnasio en la azotea.

El mejor lugar donde vivir una experiencia en Lisboa para no olvidar nunca.