¿De quién sería la batería más cara de la historia? Efectivamente, del mejor de todos

Cierto es que ha habido muchos. Que necesitaríamos los dedos de bastantes manos y de bastantes pies para contar las vidas de los más firmes exponentes de aquella leyenda del mundo de la música que se sustenta en tres expresiones para la posteridad: Sexo, drogas y rock and roll. Pero pocos, muy pocos, lo llevaron a rajatabla en su, en este caso, cortísima vida, como Keith Moon, el mítico batería de los no menos históricos The Who.

Fue, sin ningún género de dudas, una de las mejores bandas de la historia de la música, con marcadísima influencia en muchas otras de las que les sucedieron. Liderados por los geniales Roger Daltrey y Pete Townsend, John Entwistle y Keith Moon aportaban la increíble base rítmica de un grupo que acabó facturando más de 100 millones de discos.

Moon, el protagonista de estas líneas, fue básico para que The Who ocupara el lugar privilegiado que sostiene en la historia del rock universal, aunque sus problemas con las drogas provocaron su temprano fallecimiento, cuando únicamente contaba con 32 años y el grupo seguía editando grandes trabajos.

Ampliamente conocidos son los increíbles excesos protagonizados por Keith Moon, incluido ese que le relaciona constantemente con su amor por las explosiones. Habitaciones de hotel, servicios de pubs o conciertos varios, bien podrían hablar en primera persona del desquiciamiento mental que llevaba encima el músico británico desde su más tierna juventud.

Pero eso no es, en absoluto, óbice ni circunstancia atenuante, para certificar que el batería de The Who fue uno de los mejores de la historia. El mejor, si nos atenemos a la encuesta que hizo años la revista Q. y que lo situó por encima, entre otros, de Stewart Copeland, de The Police, o el mismísimo John Bonham, el batería de Led Zeppellin que tanto se inspiró en el propio Keith Moon.

Por todo lo anterior, qué mejor protagonista para esta breve historia de música, subastas y dinero. Porque ¿quieren saber a quién pertenecía la batería que se ha subastado por más dinero en la historia del arte de la puja? Pues, efectivamente, el mismísimo Moon. Un impresionante equipo de cinco piezas que el batería de The Who utilizó en algunos de los más recordados conciertos de la banda, salió a subasta en Christie’s en 2004. La cantidad de partida, muy pesimistas parecían los responsables de la firma en Londres, estaba en 15.000 libras. Pero aquello, como no podía ser de otra manera, subió y subió hasta situarse a las mismas puertas de las 140.000; en concreto, 139.650 libras. Eran otros tiempos, claro, pero al cambio de hoy, esa cantidad estaría por encima de los 165.000 euros. Hasta barato parece.