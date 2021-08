La colaboración entre Lady Gaga y Dom Pérignon que te dejará boquiabierto

Lady Gaga es una de las máximas exponentes del pop de los últimos años y con su particular estilo -siempre extravagante- podríamos decir que casi se ha convertido en un fenómeno social.

Una artista en mayúsculas, tal y como demuestra sobre el escenario y también detrás de la pantalla. Recordemos que en 2018 se hizo con el National Board of Review a la Mejor Actriz por su interpretación en A Star is Born, además de conseguir el Globo de Oro y el Oscar a la mejor canción original por Shallow. Todo lo que toca lo convierte en algo especial.

Imaginaos, entonces, si le da por trabajar de la mano de una familia como es la de Dom Pérignon, una de las más prestigiosas del mundo del champán. Gaga y la marca francesa se han aliado para lanzar la campaña “The Queendom”, que ya ha sido presentada a través de un impresionante y revelador vídeo.

Aunque se ha anunciado que la cantante colaborará con Dom Pérignon durante los dos próximos años y todavía estamos esperando muchas más sorpresas, lo más novedoso que se ha dado a conocer por ahora es que pondrán a la venta una escultura exclusiva en forma de botella que ha sido diseñada por la propia Gaga y Nicola Formichetti y de la que solo se fabricarán 110 piezas.

“La pieza central de esta colaboración es mucho más que un objeto de deseo y diseño. Es una oportunidad de ir más allá, la ocasión de devolver parte de lo recibido”. Así define Dom Pérignon la figura en su web.

The Queendom

El dinero que se recaude con su venta se destinará a la Fundación Born This Way, dedicada a que los más jóvenes encuentren su lugar en el mundo y den con aquello que los motive de cara al futuro. Asimismo, se hará lo propio con los ingresos que generen las botellas de champán rosado de la marca, cuyos precios oscilan entre los 300 y los 400 euros.

The Queendom es, sin duda, una oda a la libertad creativa y una celebración de la vida.