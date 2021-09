Así es la obra de KAWS que no puedes perderte en el Four Seasons Hotel Madrid

Los amantes del arte tienen que leer esta noticia. La atrevida escultura moderna “Along The Way” del artista KAWS, se exhibe en un destino de lujo de la capital: Four Seasons Hotel Madrid.

La historia de KAWS comienza en la década de 1990 en las calles de Nueva York. Sus graffitis le han convertido en un artista reconocido a nivel internacional gracias a su estilo propio conseguido a través de la deconstrucción. Pero no solo encontramos graffitis en la obra de KAWS. Desde pinturas, esculturas y proyectos públicos a gran escala, sus obras han sido exhibidas en los principales museos del mundo.

Esta escultura es la más grande de la serie “Companion” del artista y consigue contrastar vulnerabilidad y fuerza, fantasía y monumentalidad. Formada por dos figuras de madera, la obra pesa 618 kg y mide 2,5 metros de alto. Lo que más nos enternece es el halo de nostalgia que nos evoca al recordar los juguetes de madera de antaño.

Along The Way FOTO: KAWS KAWS

Esta obra se suma a la lista de obras de arte españolas que habitan en el Four Seasons: casi 1.500 pinturas, obras gráficas, fotografías y esculturas se exhiben en su interior.

La escultura de KAWS ha sido cedida al Four Seasons Hotel Madrid por Mark Scheinberg, fundador de la compañía de inversión global Mohari Hospitality. Mohari es copropietario del edificio Centro Canalejas Madrid en el que se encuentra el Four Seasons Hotel Madrid.

“Esta icónica escultura de KAWS es visualmente muy contemporánea, pero representa valores tradicionales y perdurables de colaboración, cooperación y apoyo mutuo. Esta pieza ultra contemporánea, de un graffitero de Brooklyn, se ajusta a la perfección a este edificio tan histórico en el corazón de Madrid, un contraste perfecto entre lo antiguo y lo nuevo. Estoy encantado de que los huéspedes y visitantes del Four Seasons Madrid tengan la oportunidad de admirar este impresionante trabajo”, en palabras de Mark Scheinberg, fundador de Mohari Hospitality.

Por otro lado, según el vicepresidente regional y director general del hotel, Adrian Messerli, “Nos llena de orgullo tener una escultura de calidad, propia de un museo, tan impresionante, de un artista de renombre mundial, que se convierte en el centro de atención de nuestro ya icónico lobby. La gente ya ha estado viniendo al hotel solo para ver la nueva escultura que complementa la espectacular colección de arte del hotel”.