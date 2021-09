Sí, hay cócteles que sobrepasan los 10.000 euros y son estos

Si piensas que tomar un cóctel en uno de los locales de moda del centro de Madrid es caro o que en Ibiza alcanzan un precio desproporcionado para unos pocos mililitros de líquido, espérate a conocer cuánto cuestan algunos de los cócteles que ocupan el top de los catalogados como los más caros del mundo.

GIGI

Gigi FOTO: OTC Group OTC Group

Un buen día del año 2014, Césare Papagna ideó en Londres el «oro líquido» para ofrecérselo a la polifacética artista Grace Jones, más conocida como Gigi, quien asistió a la inauguración del restaurante ubicado en el prestigioso barrio Myfair donde lo creó, y que le dio nombre a su bebida más reconocida.

Fue el resultado de combinar champán reserva Vintage Crista de 1990 con el coñac único Samalens Vieille Relique Vintage Bas Armagnac de 1888 en una copa y coronarlo con hojas de oro. Había nacido el cóctel más caro del mundo.

El preparado sigue a día de hoy en la cima de los más exclusivos ya que ninguno, hasta el momento, ha conseguido quitarle el puesto. Alcanzó un precio aproximado de 11.500 euros.

DIAMOND IS FOREVER MARTINI

Diamond is forever Martini FOTO: OTC Group OTC Group

Otro de los cócteles que pasarán a la historia por su elevado precio, es el Diamond is Forever Martini. Para probarlo habría que desplazarse hasta el The Lobby Lounge and Bar del hotel Ritz-Carlton de Tokio y subir hasta la planta número 45. Lo que incrementa considerablemente su valor teniendo en cuenta que los billetes de avión baratos, precisamente, no son.

Una vez allí, en una, intuimos que lujosa coctelera, se mezclan el vodka Grey Goose frío, un toque de zumo de lima y se le añade un diamante de 1 quilate, que se hundirá casi instantáneamente hasta el fondo del vaso en el que se sirve para que después, se lo quede el cliente como recuerdo. Para más emoción, la experiencia se acompaña de música en directo.

Esta obra de alta coctelería que celebra el lujo por el lujo, ronda los 10.000 euros.