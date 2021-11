Guerlain inaugura el aroma a NFT

Hasta ahora, Guerlain “solo” significaba lujo, tradición y aroma. La mítica firma francesa de cosmética y belleza hunde sus raíces en 1828, cuando estableciera su primera fábrica, La Savonnerie, prácticamente a los pies del parisino Arco de Triunfo. Son casi dos siglos de creadores audaces, creaciones míticas y un saber hacer atemporal. Para la tradición quedan las técnicas artesanales barbichage y baudruchage, que manos expertas continúan interpretando en Orphin, la base central de producción de fragancia que la compañía mantiene en los Yvelines.

Sin embargo, Guerlain siempre ha tenido un ojo abierto a la vanguardia. Fue en 1939 cuando inauguró uno de los primeros institutos de belleza del mundo, con sede en la primera planta del número 68 de los Campos Elíseos, y mucho antes habían sido los pioneros a la hora de vincular el concepto de boutique con los de aroma, fragancia y belleza. Por todo ello, tampoco sorprende demasiado su último gesto de tecnológica modernidad.

El asunto es que ese mismo edificio del centro de París ha albergado hasta ayer mismo una nueva edición de la exposición When Material Becomes Art, en la que se ha podido disfrutar de la obra de 23 artistas, con la vanguardia y la innovación por bandera. Lo que hace pionera a la muestra de este año es que por primera se han expuesto cuatro obras digitales originales certificadas como NFT (Non Fungible Token), que se subastarán en beneficio de la Fundación GoodPlanet.

El mundo de los NFT, productos digitales coleccionables que se almacenan a través de blockchain y con los que se comercia a partir de criptomonedas, ha llegado al mundo del arte. Y lo ha hecho para quedarse. Guerlain lo sabe y por eso estas cuatro piezas han sido las más comentadas de la muestra.

"El último guerrero", de Liu Bolin FOTO: Liu Bolin "El último guerrero", de Liu Bolin

La primera de ellas, El último guerrero, obra del chino Liu Bolin, surge a partir de la utilización de un nuevo dispositivo creado con 23 cámaras de teléfono, que provoca una imagen muy diferente a la original. Por su parte, la australiana Lauren Moffatt presentó para la muestra Compost VIII, en la que explora los ciclos de crecimiento y descomposición en la naturaleza. La tercera de los NFT’s expuestos en París es Florescendi, de la canadiense Sabrina Ratté, lanza a los espectadores a un futuro especulativo, donde muestras de especies de plantas extintas se conservan y se muestran en una sala de archivo virtual. Por último, De Nectar et d’Ambroisie, original de la joven francesa Constance Valero, un homenaje a la tenacidad de los seres vivos con una fina construcción en forma de encaje.