¿Te imaginas un roscón salado y una cerveza? Deja de imaginar y degústalos (juntos) en esta ruta

¿Cómo? ¿Que no eres amante del dulce? No pasa nada, en esta noticia te vamos a dar una alegría: vas a poder disfrutar del dulce típico de estas fiestas... ¡En versión salada!

Cerveza El Águila nos propone un giro de guion. Ha reinterpretado el mítico roscón navideño en versión salada, para no tener que esperar al postre. Y es que imagina degustar un miniroscón salado a cualquier hora del día, mientras te refrescas con una cerveza El Águila 1900 o El Águila Sin Filtrar. ¡Planazo!

Del 17 al 27 de diciembre, podrás disfrutar de esta experiencia en una ruta a través de quince bares y restaurantes de Madrid.

“En El Águila, una cerveza con más de cien años de historia, somos expertos en tradición, pero también en innovación y tendencias y por ello, inspirados por nuestro ritual de El Águila Sin Filtrar, al que hay que darle la vuelta a la botella, hemos querido darle una vuelta a los roscones, creando una ruta donde podremos viajar por distintos sabores del mundo, dando la vuelta, de México a Japón, pasando por Chamberí”, en palabras de Marta Moreno, la responsable de la marca.

Cada uno de los locales ofrecerá su propia receta en el relleno de su miniroscón salado a partir de una base creada artesanalmente por John Torres Panaderos, que también contará con su propia propuesta de relleno en su local de la calle Ibiza.

Como no podía ser de otra manera, el miniroscón salado irá acompañado de una cerveza El Águila Sin Filtrar o El Águila 1900. Pero no solo tendrás cerveza para brindar, en su masa, el miniroscón contará también con la cerveza El Águila Sin Filtrar como uno de sus ingredientes. La característica más diferenciadora de esta cerveza es que es de tipo lager especial y se inspira en métodos tradicionales de 1900 en los que no se solían filtrar las cervezas, como recién salida del tanque, lo que le da un color ligeramente turbio al tener la levadura en suspensión. Para disfrutar de todo su sabor, antes de abrirla dale la vuelta a la botella para despertar la levadura.

Te abrimos el apetito con algunas de las propuestas de miniroscones salados: el roscón “Cha siu baau…char siu cantonés con crema miso-naranja, hoisin de cerezas y tanuki rojo”, de Madame Butterfly; el “Roscón de cuitlacoche, pimiento Poblano y queso feta” elaborado por Cutzamala Mex Food en la planta inferior del Mercado de Antón Martín; el “Roscón de Hummus con zanahoria” de Metropolitan Lounge Bar; “El Gallito” del Chico Calla, con base de bechamel de foie con topping de langostino...

Y tú, ¿con cuál te quedas?