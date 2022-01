Apple alcanza los 3 billones de dólares en bolsa y… ¡supera el PIB de España y Portugal juntos!

Apple acaba de marcar un hito en el mundo empresarial. La compañía dirigida por Tim Cook se ha convertido en la primera en alcanzar un valor de 3 billones de dólares en bolsa y, a pesar de los estragos causados por el coronavirus, solo en 16 meses ha sido capaz de crecer un billón.

Con estas cifras, agarraos, el gigante estadounidense supera los PIB de España y Portugal juntos, y solo está por detrás de los de EEUU, China, Japón, Alemania, Gran Bretaña, y Francia.

Y es que, según The New York Times, la empresa fundada por Steve Jobs aumentó en un 40% las ventas de sus iPhone el año pasado. Parece no importar las crisis a las que nos enfrentemos: Apple siempre será una de las grandes predilecciones de los consumidores.

Tim Cook durante la presentación del iPhone 13 FOTO: Apple Tim Cook durante la presentación del iPhone 13

La firma de inversiones Wedbush Securities establece que, ahora mismo, la demanda de productos Apple supera la oferta en aproximadamente 12 millones de unidades. Un problema en la cadena de suministro que la compañía espera solucionar en los tres primeros meses de este año. En 2022, además, se espera que se lancen el iPhone 14, nuevos AirPods mejorados e incluso un casco de realidad virtual con funciones de realidad aumentada.

Asimismo, Wedbush también resalta que está previsto que para 2025 circule por las carreteras el nuevo Apple Car. En la actualidad, los rivales más cercanos a la empresa de Tim Cook en bolsa son Microsoft, valorada en 2,53 billones de dólares a finales de 2021; la empresa matriz de Google, Alphabet, tasada en 1,92 billones de dólares; y Amazon, valorada en 1,69 billones de dólares.