Una carta espiritual de Steve Jobs escrita a mano, subastada por 250.000 euros

En La Razón Lujo ya hemos hablado, por ejemplo, del conjunto de cartas que el famoso rapero Tupac le escribió a su novia del instituto y el precio que se pagó por ellas.

Ahora, nos vamos a centrar en una única carta, y la primera que sale a subasta, del fundador de Apple, Steve Jobs. Un escrito dirigido a su buen amigo Tim Brown por el que se estima que se pujen cientos de miles de euros.

El manuscrito, actualmente, se encuentra bajo el recaudo de la casa de subastas británica Bonhams, que ha dado a conocer el contenido íntegro de la mismo. Se subasta con el sobre original autografiado y algo desgastado por el paso tiempo e incluso con el papel roto por uno de los laterales por el propio Jobs.

Bonhams FOTO: Bonhams Bonhams

La misiva en cuestión data de un día antes del decimonoveno cumpleaños de Jobs en 1974, fue escrita el 23 de febrero de ese mismo año sin dirección en el remite y revela datos curiosos sobre los pensamientos que tenía el empresario durante su juventud.

Jobs no era muy dado a mostrar sus sentimientos por escrito, por lo que puede tratarse de las pocas, o de la única carta que escribió a mano el genio. Se trata de una respuesta a una correspondencia de su buen amigo Tim Brown, con quien mantuvo relación hasta el fin de sus días y que podría subastarse por entre 200.000 y 300.000 dólares.

En la nota que un joven Steve mandó dos años antes de fundar la empresa por la que se ha hecho mundialmente famoso, cuenta los deseos que tenía este por hacer un viaje próximo a la India en una época que le acechaban ciertos dilemas existenciales y estaba en plena búsqueda del sentido de la vida cuando residía temporalmente en la granja de manzanas en las montañas entre Los Gatos y Santa Cruz. Empieza así:

“Tim, he leído tu carta muchas veces. No sé qué decir. Han pasado un montón de días, ha aparecido mucha gente, he amado y llorado muchas veces. Sin embargo, a pesar de todo esto, todo cambia, ¿me entiendes?”.

“Ahora vivo en una granja en las montañas entre Los Gatos y Santa Cruz. Deseo ir a la India para el Kumba Mela, que comienza en abril. Me iré en algún momento de marzo, no estoy seguro todavía. Si lo deseas, y todavía estoy aquí cuando llegues, podemos subir juntos a las montañas y puedes contarme tus pensamientos y sentimientos, que no entendí del todo en tu carta. Hay un fuego en la otra habitación y me estoy enfriando aquí. Terminaré diciendo que no sé ni por dónde empezar. Shanti. Steve Jobs”, concluye.

Bonhams FOTO: Bonhams Bonhams

Posiblemente, tras la experiencia durante el viaje que pudo realizar a la India 7 meses después de haber enviado la cara, su vida diera un giro total. El budismo y la forma de pensar del fallecido Steve Jobs supondría un gran punto de inflexión y marcaría su carrera para siempre.