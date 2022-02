Hermès pone solución a la escasez de bolsos de lujo: abrirá tres nuevas fábricas en Francia

Seguro que muchos de los habituales clientes de Hermès desconocen el curiosísimo origen la prestigiosa firma francesa, una de las indiscutibles referentes del sector del lujo en la actualidad. La compañía fue fundada en 1837 por Thierry Hermès y su primer “objeto social” fue la fabricación de las bridas y los arneses forjados más finos de la industria del transporte. De ahí, claro, su mítico logotipo: un carruaje con un caballo.

Casi dos siglos después, Hermès está absolutamente consolidada como una de las firmas más relevantes en el mundo del lujo más exclusivo. En la actualidad cuenta con más de 10.000 empleados, distribuidos tanto en sus fábricas, como en las más de 300 tiendas con las que cuenta en 45 países a lo largo y ancho del mundo. Para algunas de sus más populares clientas, la actriz Nicole Kidman o la cantante Madonna, entre ellas, el nombre de Hermès es sinónimo de categoría y prestigio.

Pero también para los miles de clientes desperdigados por todo el planeta con los que cuenta la firma francesa. La demanda de sus productos, especialmente de sus bellísimos bolsos, no para de crecer y cierta sensación de escasez ha llegado a sus rectores. Para combatir esta falta de artículos, Axel Dumas, el CEO de Hermès, ha tomado la decisión de construir, antes del final de 2024, tres nuevas fábricas y así poder satisfacer las ansias de algunos de los clientes más exclusivos del mundo. “Nos enfrentamos a una fuerte demanda, y tenemos un producto muy artesanal”, dijo Dumas.

“Se necesitan 15 horas para crear un bolso Hermès. Aunque haya mucha demanda, no empezaré a fabricarlos en 13 horas para aumentar la producción. En contra de lo que la gente pueda pensar, siempre nos entristece mucho tener que decir que no a nuestros clientes porque no tenemos lo que nos demandan”, añadió el CEO de la empresa.

Louviers, en Normandía, muy cerquita de Ruán, Sormonne, a dos pasos de la frontera belga, y Riom, en el centro del país galo, son los tres lugares escogidos para continuar con la fabricación de toda la moda de mujer y de hombre, bolsos, algunos con precios cercanos a los 9.000 euros, todo tipo de accesorios, relojes e, incluso, diversos artículos relacionados con el mundo de la equitación, que llevan directamente a los orígenes de la firma.