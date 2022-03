Atentos a la impresionante reforma de Villa Olympus, en Marbella

GC Studio ha creado una obra de arte. Durante los últimos meses, el estudio ha estado a cargo de la reforma de Villa Olympus, una de las mansiones más impresionantes de Marbella, y el resultado ha sido impresionante: la reivindicación de las raíces andaluzas y el aporte del toque justo de vanguardia.

Se trata de una vivienda de 2.600 metros cuadrados en los que encontramos de todo: siete dormitorios con baños en suite (distribuidos en tres plantas), salones, terrazas, cocina, comedores, porche, bar, piscina, gimnasio, y sobre todo, unas preciosas vistas de Marbella.

Villa Olympus FOTO: GC Studio

“La casa en general era muy simple, triste y no radiaba mucha luz. Así que en cuanto el proyecto llegó a nuestras manos, procedimos a hacer una verificación de medidas con los planos existentes, y empezamos a trabajar en el nuevo diseño de la villa. Intentamos potenciar partes de la casa que no lucían mucho y todos los nuevos diseños, planos, 3D’s, etc. Y una vez esto estaba definido y aceptado por cliente, nos pusimos manos a la obra”, han explicado desde GC Studio a la revista AD.

Suite Villa Olympus FOTO: GC Studio

En cuanto a los colores de Villa Olympus, destacamos los tonos neutros, beiges, azules claros, verdes… “”Un detalle a destacar es que la alfombra del salón principal es la misma alfombra del lobby del hotel Mandarin Oriental Madrid. Fue encargada expresamente para esta casa”, han afirmado.

Vaya sitio para perderse y desconectar…