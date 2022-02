Fabulosa villa de gran lujo con un ascensor solo para coches

Un chalet rodeado de naturaleza y un aparcamiento subterráneo para guardar su colección de coches. En otras palabras, el sueño de todo aficionado a las cuatro ruedas. Todo esto lo ofrece la Casa da Quinta da Marinha, una vivienda de gran lujo construida a un paso de la Riviera portuguesa.

Para no estropear la estética de la casa y poder aparcar los coches con seguridad, los diseñadores añadieron un ascensor retráctil desarrollado por la empresa italiana IdealPark.

Máximo confort para su coche

Ascensor para coches de la Casa da Quinta da Marinha FOTO: IdealPark

La empresa italiana (sede en Verona), especializada en sistemas de aparcamiento mecanizados y automatizados para particulares, concesionarios o aparcamientos públicos, ha creado un ascensor de coches a medida en lugar de la clásica rampa.

Para activarlo, basta con colocar el coche en el elevador y pulsar los controles correspondientes. Al igual que en un ascensor convencional, la cabina es llevada al piso inferior donde se encuentra el garaje. El techo del ascensor está revestido del mismo material que la zona circundante, por lo que es completamente invisible. Además, se puede utilizar como entrada para aparcar el coche.

Junto con el ascensor, se ha instalado un sistema de videovigilancia y un perímetro de protección virtual con fotocélulas que se activan en caso de intrusión no autorizada.

Gracias a esta solución, el propietario del chalet puede ofrecer un refugio seguro a su Ford Mustang de época.

Alojamiento alternativo

Ascensor para coches de la Casa da Quinta da Marinha FOTO: IdealPark

Hablando de casas increíbles para los entusiastas de los coches, es imposible no mencionar Little Talladega. El chalet de Pomona, Missouri (EE UU), tiene seis dormitorios y capacidad para 12 personas, y su forma recuerda a modelos como el Nissan Skyline y las camionetas Dodge y Ford. La casa está rodeada de una pista de carreras real y un hangar que sirve como sala de juegos o taller.

Y no nos olvidemos de The Heat, la gigantesca furgoneta camper de 22 ruedas de Will Smith con dos pisos, 30 asientos y un cine. Todavía utilizada por el actor estadounidense durante el rodaje de sus películas, está valorada en 2,5 millones de dólares (más de 2 millones de euros).