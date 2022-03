Cuando montar una cadena de ropa barata te da para comprar la casa más cara de Estados Unidos

Hace solo unas semanas informábamos que The One, una espectacular mansión situada en el barrio de Bel Air, en Los Ángeles, y que aún no había sido estrenada, buscaba comprador. Pues bien, ya lo tiene. Su primer dueño va a ser Richard Saghian, un emprendedor californiano de 40 años que ha hecho su fortuna gracias a la creación de Fashion Nova, una empresa minorista del sector textil que goza de fabulosa salud económica.

Saghian realizó la mejor apuesta para hacerse con una residencia que, ya desde que comenzó su construcción, disparó las expectativas. En aquellos momentos se estimó en 500 millones de dólares la valía de 10.000 metros cuadrados con vistas al centro urbano de Los Ángeles, al océano Pacífico y a las vecinas montañas de San Gabriel. Con 21 dormitorios, 42 cuartos de baño, garaje para 30 automóviles, spa, sala de cine o pista de atletismo. Aquel precio resultó ser escandaloso, como también lo fue el de 260 millones de dólares que esperaban recaudar en la subasta que tuvo lugar el pasado fin de semana. Al final, The One será propiedad de Richard Saghian por la nada despreciable cantidad de 141 millones de dólares, algo más de 128 millones de euros.

“The One Bel-Air es una propiedad única en la vida, que nunca se puede duplicar. No hay nada como ella. Como angelino de toda la vida y ávido coleccionista de bienes raíces, reconocí que era una rara oportunidad, que también me permite ser dueño de una propiedad única y destinada a ser parte de la historia de Los Ángeles”, afirmó Saghian en un comunicado el pasado domingo.

El emprendedor californiano ha construido un imperio en base a la ropa gracias a las estrechas colaboraciones que ha mantenido con la rapera Cardi B, la modelo Kylie Jenner o la superestrella del pop Lil Nas X, que ha provocado que Fashion Nova sea considerada toda una referencia en el sector de la moda económica. Fundada en 2006 y con base en Vernon, la empresa cuenta con unas ventas anuales superiores a los mil millones de dólares.

Saghian ya es poseedor de otras dos mansiones en las proximidades de Los Ángeles, una en Hollywood Hills y otra en Malibú, aunque ninguna de las dos superó los 20 millones de dólares en el proceso de compra. Nada comparable con The One. En declaraciones a Los Angeles Times, Brandem Williams, uno de los agentes comerciales de la propiedad, reconoció que la adquisición de la mansión por Saghian era “un trato increíble. Nadie entiende cómo es The One hasta que llega allí. Una casa como esta nunca se volverá a construir. Cada vez que se venda de nuevo, será por aún más dinero”, comentó.