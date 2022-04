Así es el fabuloso apartamento que Jon Bon Jovi vende en Nueva York por 20 millones de euros

A sus 60 años, Jon Bon Jovi, cuyo nombre de nacimiento es John Francis Bongiovi, es una de las personalidades más respetadas del mundo de la música. Muy lejos ya de aquellos éxitos que le llevaron a convertirse en una celebridad planetaria, continúa sacando discos con su marca discográfica, los míticos Bon Jovi, y centra la mayor parte de sus esfuerzos en una vertiente filantrópica que le ha llevado a, por ejemplo, fundar una fundación para las personas con menos recursos, o un restaurante en su New Jersey natal en el que la comida se paga realizando alguna tarea, pero nunca con dinero.

La inmensa fortuna que Jon Bon Jovi ha acumulado después de décadas de carrera artística le ha llevado también a poseer un emporio inmobiliario que ahora va a sufrir alguna variación. Y es que el cantante de Living on a prayer, It’s my life o You give love a bad name, por solo citar algunos de sus grandísimos éxitos, ha decidido trasladarse a vivir a la costa Oeste de Estados Unidos, por lo que ha puesto a la venta un fabuloso apartamento que compró en 2017 en Nueva York por 17 millones de euros.

Se trata de un espectacular piso de 375 metros cuadrados situado en el complejo The Greenwich Lane, en pleno Greenwich Village, con esquinas a la calle 11, la Séptima avenida y la propia avenida Greenvich Village, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Nueva York, en el sur de Manhattan y a dos pasos del icónico edificio Flatiron y del popular parque Washington Square.

Salón del apartamento. FOTO: Compass Salón del apartamento.

El apartamento consta de sala de estar, cuatro dormitorios con baño propio, un vestidor, una gran cocina completamente equipada y una enorme terraza. Con todo, uno de sus principales atractivos es su increíble luminosidad con luz entrando por unos gigantescos ventanales durante todo el día neoyorquino.

Además, la casa está integrada en un complejo residencial que cuenta con jardín, piscina, un salón comunitaria y hasta una sala de cine con aforo disponible para una veintena de vecinos.

Por este fantástico apartamento, Jon Bon Jovi está solicitando en torno a 20 millones de euros, una cantidad que parece bastante razonable para las calidades del piso y la exclusiva zona en la que se encuentra, por lo que es más que posible que el cantante no encuentre demasiadas dificultades para cerrar la venta con el afortunado comprador que se haga con esta propiedad.