Hublot te trae un verano...¡morado!

Los amantes de la moda de todo el mundo coinciden: esta temporada han vuelto los colores vivos y atrevidos. El colour block es una tendencia presente en las pasarelas de los últimos eventos de las Fashion Week celebrados en las principales capitales. Este enfoque fresco y colorido ha servido de inspiración para la nueva campaña Summer in the city (verano en la ciudad) de Hublot, así como para una nueva edición veraniega del icónico Big Bang Unico, disponible ahora en un look totalmente en violeta. Su caja de 42 mm es de aluminio, un material ligero a la par que moderno.

Para conseguir este color, se ha seguido un proceso que garantiza una durabilidad impecable y ofrece una extraordinaria protección frente a los arañazos y los impactos. En el corazón del Big Bang Unico Summer late el calibre de desarrollo interno HUB1280, un movimiento de cronógrafo cuya rueda de columnas puede observarse a través de la esfera. Cuenta con una reserva de marcha de 72 horas. Las agujas y los índices son del mismo tono de violeta, resaltado aquí y allá con pinceladas de blanco luminiscente.

Big Bang Summer Purple FOTO: rs.solutions HUBLOT

Para combinar con este look totalmente en violeta, el Big Bang Unico Summer se distribuye con dos correas del mismo color. La primera es una correa de Velcro® con pespunte a juego y cerrada con una hebilla deportiva. En la segunda se ha utilizado el caucho natural distintivo de la marca e incluye una hebilla One Click, un sistema de cierre intercambiable patentado por Hublot.

Big Bang Summer Purple FOTO: rs.solutions HUBLOT

Diseñado para todos, el reloj Big Bang Unico Summer Purple se encontrará disponible en una edición limitada de 200 unidades de 21.700 euros cada una. A partir de junio, la edición limitada imprescindible de este verano estará disponible en la eBoutique online de Hublot y en las 125 boutiques de la marca.