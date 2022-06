Alessandro Michele y Harry Styles presentan ‘Gucci HA HA HA’

Desde que los integrantes de One Direction anunciasen que el grupo se separaba, Harry Styles se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de la música mundial. Su GRAMMY en 2021 así lo demuestra.

No obstante, el británico se ha convertido en estos años en mucho más que un cantante. Harry Styles es, además, uno de los iconos del atrevimiento y la extravagancia en la moda. En cada evento social, el artista siempre nos sorprende con algo nuevo. Aunque la manera de vestir de Styles siempre había destacado por encima de la del resto de integrantes de One Direction, el joven dejó claro que se atrevía con todo en 2019, en la MET Gala, cuando apareció con pendientes de perlas, pantalones de sastre de cintura alta, botas de tacón y una blusa que, además de llevar volantes en las mangas y en el cuello, dejaba entrever sus tatuajes por su encaje transparente. Esa prenda era de Gucci.

Colección 'Gucci HA HA HA' FOTO: Gucci

Ahí comenzó una amistad entre el artista y Alessandro Michele, director creativo de la marca italiana. Para celebrar esta unión, ambos acaban de lanzar una nueva colección cápsula que han bautizado como Gucci HA HA HA. En ella encontramos nueva sastrería inglesa, abrigos con forro, faldas escocesas, pijamas y camisas bowling estampadas, maletas de aires retro o llamativas gafas de sol. De lo más destacable, algunos trajes con estampados que recuerdan a los de los famosos babis de los niños.

“Harry tiene un sentido de la moda increíble. Contemplar su habilidad para combinar prendas de ropa de una forma nada convencional frente a los estándares establecidos de gusto y sentido común y a la homogenización del aspecto. Me llevó a comprender que el estilismo de un look es un generador de diferencias y poderes, como lo son también sus reacciones a los diseños que he creado para él”, ha explicado Alessandro Michele en la presentación de la colección.