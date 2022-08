Si alguna has pensado en casarte en el lugar más extraño, aquí tienes la mejor opción

Quien más, quien menos ha fantaseado con la idea de casarse en un lugar muy original. Partiendo de la base de que la gente se sigue casando, unos piensan en la ermita situada en lo alto de San Juan de Gaztelugatxe; sí, sí, alli donde ya no se puede ir desde que a los de Juego de Tronos se les ocurrió rodar ahí, en un barco o, qué sé yo, practicando buceo. Pues, aunque parezca mentira hay gente que aún va más allá y pienso en algunos destinos casi imposibles para cualquier cosa; también, contraer matrimonio.

De los más avezados son los responsables de la empresa turística Red Savannah, que acaban de lanzar al mercado el no va más de los destinos matrimoniales. No hablamos, habría que puntualizar, de luna de miel, que eso ya está todo prácticamente inventado, sino del lugar físico de la celebración del casamiento. Pues bien, la experiencia Celebrating a White Wedding in a White Desert (Celebrando una boda blanca en un desierto blanco) colma las aspiraciones de la pareja más exigente.

Por 250.000 dólares, Red Savannah desplaza al continente antártica a un grupo de hasta 12 personas. El vuelo despega de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica y, después de volar unas cuantas horas, sobre el Océano Antártico, aterriza en la pista Wolf’s Fang, ya en pleno continente helado.

La tentadora oferta puede contemplar desde un desayuno de bodas sobre hielo hasta una ceremonia de corte de pastel y champán en el Snow Lounge, pasando por diversas aventuras por túneles de hielo o sobre bicicletas con días de verano de 24 horas, en los que el sol no se pone en ningún momento. Para hospedarse en terreno antártico, nada mejor que Echo, el último campamento dispuesto por seis cápsulas privadas de estética y diseño futurista preparado para alojar al turista más aventurero.

El programa oferta actividades de todo tipo, por ejemplo, visitar la colonia de pingüinos emperador más amplia del planeta, escalada en hielo, safaris en camiones árticos e, incluso, para aquellos que así lo deseen, Red Savannah también puede organizar unas vacaciones personalizadas en Sudáfrica antes o después de viajar hasta la Antártida.

Eso sí, cada uno de los invitados a tan especial ceremonia tendrá la obligación de pagar 1.000 dólares para realizar iniciativas de conservación y sostenibilidad.