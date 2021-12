El lujoso yate rompehielos zarpa para realizar un apasionante viaje a la Antártida

Seguro que a más de uno el nombre de Oleg Tinkov le suena de algo. Actualmente, es poseedor de una de las mayores fortunas en Rusia, a la que accedió tras vender por una auténtica millonada su próspero negocio de cervezas. Después, montó una red de hoteles por todo el mundo, un banco y hasta un equipo ciclista. Quizá, esta última dedicación fue la más conocida en nuestro país, ya que durante varias temporadas fue el patrón del Tinkoff, la escuadra para la que corrió Alberto Contador.

Han pasado muchos años de aquello, pero no es nada probable que el ciclista de Pinto felicite las inminentes Navidades al oligarca ruso, ni viceversa, ya que la relación entre ambos nunca fue buena, y mucho menos desde las críticas recíprocas que se realizaron. “Es alguien que nunca me ha gustado”, dijo, entre muchas más cosas, Tinkov, en referencia al corredor madrileño. “Si las críticas vinieran de una persona a la que siento afecto, sí me influirían. En mi caso no me influye para nada”, respondió, en evidente tono despreciativo, el campeón del Tour.

El caso es que Tinkov regresa a nuestras vidas porque es el propietario de La Datcha, el primer yate de lujo del mundo que cuenta con la particularidad de que puede romper el hielo, por lo que sus travesías pueden incluir aguas completamente heladas. Después de largos tiempos de pruebas y travesías por el Océano Índico, las islas Seychelles y Madagascar, la península rusa de Kamchatka y Alaska, ha llegado el momento de la verdad y la exclusiva navegación acaba de zarpar del incomparable puerto argentino de Ushuaia rumbo al continente antártico.

El yate cuenta con hangares para helicópteros, un centro de buceo y una cámara de descompresión y, además, lleva un sumergible, dos motos de agua y dos motos de nieve. La Datcha Expedition Yacht 77, ese es su nombre completo, puede mantener la autonomía en el mar hasta por 40 días.

El rompehielos, valorado en 100 millones de euros y capaz de romper superficies heladas de hasta 40 centímetros de espesor, mide 77 metros de largo y 14 de ancho y presenta una capacidad para 12 pasajeros y 25 tripulantes. Además, el yate cuenta con seis cubiertas y en su interior alberga seis cabinas, incluyendo dos en suite y dos VIP, además de sofisticadas salas de observación transparente.