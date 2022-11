Westbrook compra una mansión por 37 millones y se instala justo enfrente de LeBron James

Russell Westbrook es, sin duda, uno de los mejores bases de la última década en la NBA. Después de diez años excelsos en los Oklahoma City Thunder, cumple ahora su segunda temporada en Los Ángeles Lakers tras vestir las camisetas de Houston y de Washington. En su estreno con la franquicia californiana no dio su mejor nivel y, pese a la mejora de los últimos encuentros, raro es el día en el que no aparece algún rumor que habla de su más que posible salida de los Lakers. Además, sus relaciones con la gran estrella angelina, LeBron James, no parecen ser las mejores. Y eso que, a partir de ahora, van a ser vecinos.

Y es que Westbrook acaba de comprar, por 37 millones de dólares, la mansión situada justo enfrente de la habitual residencia de James en Los Ángeles. Solo una pequeña calle separa ambas propiedades, por lo que es más que posible que ambas estrellas coincidan en algunos lugares más que en el avión privado de los Lakers o en las diversas canchas de la NBA donde disputan sus partidos.

Ambas casas están situadas en Brentwood Park, al oeste de Los Ángeles y en las cercanías de Santa Mónica. Un lugar idílico en el que se suceden mansiones increíbles de deportistas, actores, cantantes y estrellas de la televisión estadounidense. La nueva casa de Westbrook fue construida en 2018, cuenta con ocho dormitorios y 13 baños repartidos en los más de 1.200 metros cuadrados de espacio habitable. El base, nacido precisamente en California, ha puesto a la venta su anterior residencia y busca comprador por un importe cercano a los 30 millones de dólares.

La nueva casa de Russell Westbrook pertenecía hasta ahora al matrimonio formado por Petra Ecclestone, hija de Bernie Ecclestone, antiguo mandamás de la Fórmula 1, y su marido Sam Palmer, un agente inmobiliario de Hilton & Hyland. “Estoy encantado de anunciar la venta de nuestra casa familiar, Vita Nova, en Los Ángeles. En 2019, Petra Ecclestone y yo compramos una granja moderna y pasamos varios meses rediseñando, mejorando los materiales y los acabados, y ajustando la planta para proporcionar un mejor flujo para nuestra vida familiar”. El negocio para la pareja ha sido formidable ya que compraron la casa hace solo 3 años y este tiempo han logrado una rentabilidad de 10 millones de dólares.