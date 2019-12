Almeida confía en aprobar las cuentas con Vox y da un portazo a Más Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró ayer una «cortina de humo» y un movimiento propagandístico la propuesta que recibió por parte de Más Madrid de apoyar sus cuentas para aislar a Vox y confía en aprobar sus presupuestos junto al grupo de Javier Ortega Smith el próximo 20 de diciembre.

Más Madrid propuso ayer un pacto de mínimos para que, sostiene, PP y Cs no paguen la «factura» y el «peaje» del apoyo de Vox y para que la capital no dé pasos atrás en violencia machista o en la defensa del medioambiente. Así el grupo condicionaba su respaldo a seis medidas mínimas: el reequilibrio territorial, la ampliación de Madrid Central a otros distritos y un anillo circular para autobuses, que no haya privatizaciones, incrementar en un 45% los recursos para las víctimas de violencia machista, el rechazo a que Valdemingómez asuma más residuos o que los grupos negocien los desarrollos del sureste.

«Si el Gobierno de Almeida no quiere depender de la extrema derecha ultra, racista, machista y negacionista tiene aquí a 19 concejales», subrayó la portavoz adjunta de Más Madrid Rita Maestre. Sin embargo, ni el regidor de la capital ni la vicealcaldesa, Begoña Villacís, recogieron el guante, informa Efe.

El alcalde cree que la oferta es un «golpe de efecto» con el que Más Madrid busca demostrar que está centrado en los madrileños tras haber estado «más entretenidos en aventuras y aspiraciones nacionales», mientras que Villacís considera que sus exigencias mínimas suponen una «enmienda a la totalidad». «Si quieren de verdad llegar a un acuerdo y que valoremos sus enmiendas estamos abiertos, pero que actúen de forma honesta, que nos hagan llegar las enmiendas, que nos hagan llegar las propuestas, que no utilicen los medios para hacer el trabajo que deberíamos estar haciendo sentados a la mesa», reclamó Villacís. Además Vox y el equipo de José Luis Martínez-Almeida han estado negociando ya y el regidor es «optimista» a la hora de llevar a votación los primeros presupuestos de su mandato.

Esta propuesta me merece la misma consideración de disculpas de Javier Bardem. Es una cortina de humo de último momento» Martínez-Almeida

Ademá, la concejala delegada de Participación Ciudadana, Silvia Saavedrea, confirmó ayer que Madrid se quedará sin una nueva edición de presupuestos participativos en 2020, aunque su partido (Cs) confía en retomarlos durante el mandato pero con cambios.