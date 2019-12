Los superhéroes del cómic visitan Ifema

Los amantes del cómic tienen entre hoy y mañana una cita con lo mejor y más actual del mundo de los tebeos. Así «Heroes Comic Con» pone en marcha la tercera edición del mayor evento de entretenimiento de esta afición.

Publicidad

En esta edición del salón, tienen especial protagonismo los talentos nacionales e internacionales del mundo del cómic: dibujantes, editores y editoriales. Todos ellos se dan cita estos dos días en el Pabellón 12 de Ifema.

Pero también se dan cita grandes representantes de la televisión, el cine, los videojuegos, la música y mucho más. Estos invitados y expositores de primera categoría convierten esta edición de Heroes Comic Con en una de las más destacadas que se haya celebrado nunca en el país.

El salón, que espera la visita de más de 40.000 aficionados, reúne en 10.000 m2 a casi 160 expositores, con la presencia de algunas de las editoriales españolas de cómic más importantes como ECC, Norma Editorial y Medusa, que traen ambos días a sus estrellas para que los asistentes al salón puedan conocerlos. También estarán presentes durante los dos días editoriales de enorme calidad pero menos conocidas como Spaceman Project o Pulpture.

Autores invitados

En esta edición, y por primera vez en España, la organización acerca a los invitados a sus fans en una nueva zona denominada Guest Artist Alley, cuyo objetivo es la proximidad directa entre aficionados y creadores.

Publicidad

Entre los autores destacan nombres como Esteban Maroto, uno de los pioneros del cómic español en Estados Unidos, Mark Bagley, uno de los autores más importantes de la historia de Spiderman y, junto con Brian Michael Bendis, autor de la serie Ultimate Spider-Man o Jill Thompson, Paul Pope, Víctor Santos y Matt Kindt, entre muchos otros creadores.

En cuanto a los actores invitados, visitarán el salón Tom Hopper, el actor inglés, conocido por interpretar a Sir Percival en la serie de la BBC Merlín y a Dickon Tarly en Juego de Tronos o Luther Hargreeves, Spaceboy, en la aclamada serie The Umbrella Academy. También estará presente Jack Dylan Grazer, famoso por su papel de Eddie Kaspbrak en la película It y su secuela It: Capítulo 2. Además, los fans tendrán la oportunidad de hacerse una foto, selfie u obtener un autógrafo exclusivo también de Ivana Baquero (El Laberinto del Fauno, Las Crónicas de Shannara) y de Ross Marquand (The Walking Dead, Avengers).

Publicidad

Los organizadores también han previsto otras actividades como la Cosplay Area, espacio donde aprender de los mejores profesionales del cosplay, con encuentros con los mejores cosplayers y concursos, o una zona de juegos de mesa y videojuegos, así como cuatro exposiciones dedicas a Blade Runner, obras originales de Polar, una retrospectiva de Esteban Maroto con 40 originales y 75 años de El Guerrero del Antifaz.