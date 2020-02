Ayuso pide a Vox apoyo porque, si llega el PSOE a Madrid, “no va a haber ni pun, ni pin, ni puf”

El “Pin parental” sigue planeando en la Asamblea de Madrid con la cuarta pregunta presentada por Vox hoy en la Cámara en menos de dos meses a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del grupo parlamentario, Rocío Monasterio, acusó a Díaz Ayuso de “claudicar al consenso progre con el pin parental” partiendo de la “premisa equivocada” de que “defendiendo las ideas de la izquierda, ésta nunca llegará al poder”. Más aún, la recriminó con dureza que “no tome las riendas y permita a la izquierda entrar desde la cuna hasta la tumba, porque quiere controlar qué niños nacen, qué niños no nacen, quiere controlar la educación de nuestros hijos y convertirles en sus soldados, quiere marcarnos hasta nuestra de caducidad”, sentenció. Y la culpó de pasar de la ira a la negación, a la aceptación y finalmente a la rendición con el “pin parental”. Pero por si aún quedaba alguna duda, recordó que no está dispuesta dar un paso atrás en su petición del pin parental, requisito que considera indispensable para dar su apoyo a los Presupuestos. “No vamos a claudicar y no vamos a aceptar la cobardía como una opción y traicionar a nuestros hijos”, dijo.

Pero Díaz Ayuso no se arredró y despachó la pregunta de Monasterio con el mismo argumento que viene repitiendo en las últimas semanas convertido en leitmotiv: “los pactos están para cumplirse”. Ayuso quiso hacer ver a Monasterio la necesidad de entenderse, ahora “más que nunca", entre PP, Cs y Vox “si no queremos que la izquierda haga el mismo destrozo en Madrid que está haciendo en el resto de España”. La presidenta convirtió en amenaza la ley Celaá de educación. “Si sale adelante y el Gobierno de España irrumpe, como pretende, en la Comunidad de Madrid van a atentar contra la libertad de las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos, al esfuerzo y la capacidad”. Por eso, degradó el “pin parental” a una cuestión minoritaria y pidió apoyo a la formación de Rocío Monasterio porque "si el Gobierno de España llega a la Comunidad de Madrid, no va a haber ni pun, ni pin, ni puf, porque van a imponer directamente sus dogmas”.

Sin reconocimiento a la Mujer en la Ciencia

Poco antes de que se formulase la pregunta parlamentaria, Vox volvía a impedir en la Asamblea una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. El grupo que representa Rocío Monasterio decidió desmarcarse del texto previsto y presentar uno alternativo al considerar “hipócrita” la propuesta inicial pactada". Y es que considera que “sólo responde a un nuevo intento de adoctrinar a toda la población con la ideología de género propia del consenso progre”.