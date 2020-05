Comunidad de Madrid y Ayuntamiento llaman a la responsabilidad ante el paso a fase 1

Finalmente el Gobierno central ha permitido a la Comunidad de Madrid avanzar en el proceso de desescalada y, tras las dos negativas anteriores que crearon malestar y dudas por la falta de transparencia y de criterios técnicos a juicio del Gobierno regional y del municipal, el ministerio de sanidad autoriza a la región de Madrid a pasar a fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes 25.

Ante el paso que se va a dar hacia la llamada “nueva normalidad” en el camino para poner fin a la pandemia por coronavirus que ocasiona la enfermedad covid-19, las autoridades madrileñas han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y mantener las medidas de higiene y de distancia social en el camino hacia el desconfinamiento total.

Así, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha pedido no relajarse y ser más prudentes que antes y ha recordado el uso debido de la mascarilla: “Madrid pasa este lunes a Fase 1. Abrirán las terrazas y podremos ver a nuestros familiares, pero esto no debe suponer una excusa para relajarnos. Es momento de.ser más prudentes que nunca. Usa la mascarilla. Protégete y protege a quienes te rodean”.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, tras manifestar ”Por fin, Madrid pasa a Fase 1 este lunes" ha pedido seguir con las medidas de seguridad: "Los bares y comercios volverán a abrir, también los grandes parques de la ciudad y podremos reencontrarnos con familiares y amigos. Esta “vuelta a la normalidad” debe hacerse con cautela y siguiendo los protocolos de seguridad.

Delegado del Gobierno y partidos

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco y Secretario General del Partido Socialista de Madrid, ha mantenido su tono crítico con el Gobierno regional y pedido esta tarde “precaución” ante el paso de fase. “Todos queremos llegar a la nueva normalidad lo antes posible. Pero lo más importante ahora es actuar con la mayor precaución. Este proceso no es un examen ni una competición. Lo que está por encima de todo es la salud de los madrileños"

Por parte del PSOE, el portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha tildado de “gran avance” que le ha alegrado “muchísimo” que ahora sea posible pasar a la fase 1 y espera que pronto también lo sea para cambiar a la fase 2, aunque ha asegurado que estarán atentos a que el Gobierno regional haga las cosas “bien”.

El PP en la Asamblea ha defendido que la Comunidad está preparada para el cambio de fase y que no había motivos para que no pasara: “No existen motivos objetivos ni sanitarios para justificar que Madrid no pase de fase, debe ser así por la respuesta epidemiolófica en estos momentos y los mecanismos que están funcionando”. A su juicio, es una necesidad “urgente” para que Madrid pueda salir adelante y comenzar “su recactivación económica”, ha sostenido Serrano en declaraciones remitidas a los medios.

Los sindicatos UGT y CCOO

Mientras CCOO considera que Madrid pasa a la fase 1 “con importantes carencias sanitarias” y ha reprochado a la Consejería de Sanidad “una marcada propensión a los anuncios públicos de actuaciones que luego se materializan tarde, mal o nunca”, UGT ha declarado que para pasar de fase satisfactoriamente debe solventarse en próximas horas la falta de contratación.