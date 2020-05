Alumnos que no se presentan a la EVAU por no tener 170 euros para pagar las tasas

Rafael Fontán es un profesor del instituto José de Churriguera de Leganés. Un día se encontró a una antigua alumna por la calle que llegó a confesar que no se había presentado a las pruebas de la EVAU o antigua selectividad porque su familia en ese momento no disponía de los 51,49 euros que cuesta abonar los derechos del título de Bachillerato, condición necesaria para presentarse a la EVAU, y tampoco de los 93 euros necesarios para matricularse luego en la prueba de la fase general. A eso hay que añadir que, si el alumno quiere subir nota, supone un desembolso de otros once euros más por asignatura (tres, por lo general). En definitiva, para presentarse a las pruebas de acceso hay que pagar, al menos, 170 euros y son tasas sobre las que no existen becas ni ayudas.

La situación de su antigua alumna no es única. «Todos los años tenemos algún estudiante que no puede hacer frente a las tasas académicas por las dificultades económicas de su familia y, aunque aparentemente 170 euros parece una cantidad pequeña, no siempre viene bien a todas las familias hacer ese desembolso», explica Fontán. Así que, viendo circunstancias como ésta, los profesores del instituto decidieron crear un «banco» en el que los docentes hacen aportaciones voluntarias de su bolsillo y de sus fondos salen «préstamos» o donaciones a los alumnos con circunstancias económicas difíciles. «Hemos hecho préstamos para pagar tasas, porque los alumnos se sienten más a gusto si luego devuelven el dinero; o si vemos a alguno sin una prenda de abrigo en un momento de frío, también compramos lo que necesite, o comida...».

Este año, la pandemia ha empeorado la situación de algunas familias: Ertes, autónomos que llevan meses sin cobrar, familias en paro...Y Fontán asegura que de los poco más de 50 alumnos que se presentan este año a la EVAU, al menos cinco ya han manifestado a su tutora abiertamente durante las clases virtuales la dificultad de sus familias para afrontar las tasas. «A éstos hay que añadir algunos más que no cuentan la situación por la que atraviesan sus familias y deciden guardar silencio». Por eso, este profesor este año decidió poner en marcha una iniciativa en la plataforma Change.org en la que solicita la exención de tasas para quien no pueda pagarlas y evitar así que algunos chicos dejen sus estudios por falta de recursos. «Sería suficiente para ello la presentación de una declaración responsable, dando un plazo para justificarlo a posteriori», dice la petición. Fontán ya la ha remitido a Educación.