El TSJM sentencia que el Ayuntamiento de Madrid no tenía potestad para desalojar La Ingobernable

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que el Consistorio madrileño desalojó al centro social de La Ingobernable con autorización judicial a pesar de que ahora el TSJM haya considerado que no eran competentes para hacerlo porque cuando se inició la tramitación, en la etapa de Manuela Carmena, el edificio estaba cedido.

El desalojo del centro social okupado La Ingobernable el pasado 13 de noviembre no se ajustó a derecho porque se basaba en una resolución municipal de 2017, cuando el Ayuntamiento de Madrid no tenía derechos posesorios sobre el inmueble, ya que éste estaba cedido a un tercero, la Fundación Ambasz, según el TSJM. La sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los ocupantes del edificio, estimando su recurso, en el que consideraban que el Consistorio no tenía legitimidad para iniciar el proceso de desalojo ni para ejecutarlo, según informa Efe.

Sin embargo, pese a que el proceso estaba recurrido, en octubre de 2019 un tribunal contencioso administrativo permitió al Gobierno municipal recuperar el inmueble. En este punto, el TSJM da la razón al Ayuntamiento de Madrid en su potestad para ejecutar la sentencia parcial que le permitía llevar a cabo el desalojo, asegurando que su ejecución no producía un daño irreparable ya que los ocupantes podrían volver al inmueble o ser compensados por el perjuicio.

“No deja de ser una paradoja que se agarren al estado de derecho aquellos que usurparon un edifico que les pertenece a todos los madrileños durante más de dos años”, ha asegurado el regidor de la capital preguntado al respecto tras el pleno ordinario del mes de junio.

Almeida considera que debería ser el anterior equipo el que dé explicaciones por la resolución anulada, de 2017, porque ellos se limitaron a continuar con el procedimiento “y a pedir una segunda autorización judicial para proceder al desalojo”.

“En todo momento hemos procedido con las autorizaciones judiciales”, ha agregado sobre un fallo que a su juicio muestra “la fortaleza de nuestro estado de derecho, que incluso a ampara a aquellos que vulneran las normas de convivencia y las normas jurídicas”.

“Si el Ayuntamiento no tiene competencia para desalojarlos ellos no tenían competencia para ocupar el edificio tampoco, por lo tanto parece difícil que alguien que ocupa ilegalmente un edificio se pueda queja”, ha agregado. Madrid recurrirá la resolución si entiende que “no es ajustada a derecho”.

Futuro Museo

Sobre el futuro que le depara al inmueble, donde el Gobierno municipal quiere establecer un centro dotacional y un museo judío, Almeida ha descartado convertirlo en un centro de salud como piden PSOE y Más Madrid porque se edificará un nuevo centro en el distrito, aunque no en Letras sino en Malasaña, en el solar de Antonio Grilo, también ocupado. Respecto al museo ha afirmado que “están “siguiendo una serie de trámites y en función de que se cumplan o no tomarán una decisión definitiva y firme”. Efe