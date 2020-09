480.000 coches podrían dejar de circular por el distrito Centro de Madrid

Los coches con distintivo C –los turismos de gasolina Euro 4, 5 y 6, así como los diésel Euro 6– podrían ver próximamente restringido su acceso al centro de la capital. El Ayuntamiento no descarta la medida tras conocerse un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que avalaría esta iniciativa. Y es que, de restringirse su paso en el perímetro que hoy conforma Madrid Central, la reducción de los óxidos de nitrógeno (NOx) alcanzaría la cifra de 0,2 toneladas al año. El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó ayer que este dictamen fue encargado por el Ayuntamiento y no por el grupo municipal del PP y que es necesario para la tramitación de la nueva ordenanza de movilidad Madrid 360. «Actuamos de buena fe y, mientras no tengamos los resultados no introduciremos la posibilidad», explicó el regidor.

¿Cuántos vehículos podrían verse afectados? Según señalan a LA RAZÓN desde la Asociación Española de Fabricantes de Coches y Camiones (Anfac), el parque de turismos en 2019 en Madrid ciudad con etiqueta C asciende a 479.488 unidades, lo que incluye los turismos de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014».

Compromiso con el Gobierno

Desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, explican que -el hecho de que no se haya incluido la medida de los vehículos C en el borrador provisional de la nueva ordenanza «es un compromiso que adquirió el alcalde con el Ministerio de Transición Ecológica: esperar al resultado de la modelización completa de Madrid 360 para evaluar la medida». El incremento de la ocupación de vehículos C implicaría disminuir su paso por el Centro en un 14%, lo que se traduce también en más de 6.600 kilómetros diarios recorridos menos.

Además, en Medio Ambiente y Movilidad indican que la tasa de ocupación por vehículo en Madrid es relativamente baja a día de hoy (1,34 ocupantes por coche), sobre todo si se compara con Barcelona (1,7). Esta aclaración se debe a que una de las posibilidades que se barajan es permitir el paso de estos coches si cuentan con dos o más ocupantes.