Los drones que desmienten la “gravedad” de las aglomeraciones en el centro de Madrid

Ya ocurrió al término de la primera ola de la pandemia. Algunas imágenes de gente haciendo cola en un establecimiento o de ciudadanos caminando por un paseo marítimo desataron la polémica en torno a un supuesto relajamiento en las medidas de seguridad y en la necesidad de estar distanciados. Si cambiaba la perspectiva de la fotografía de ese mismo enclave en ese mismo momento, la sensación cambiaba. Este pasado fin de semana la polémica ha vuelto a estallar con motivo de algunas instantáneas captadas en el centro de la ciudad de Madrid. La mayor presencia de personas en puntos como la Puerta del Sol o la calle Preciados encendieron el sábado y el domingo las alarmas –muchas de ellas en las redes sociales–y avivaron el debate en torno a si esas vías pueden convertirse en el foco de nuevos rebrotes en las proximidades de la Navidad y, quien sabe, si el prólogo de la temida tercera ola.

imagenes de las calles de madrid tomadas con dron para comprobar la saturacion de aforo por gente de compras o viendo las luces de navidad policia municipal de madrid

Desde el Ayuntamiento, como informó ayer LA RAZÓN, señalan que lo sucedido se enmarca dentro de lo esperable. «El plan diseñado por el Ayuntamiento funcionó», subrayan desde el Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias. Ese protocolo contempla que la Policía Municipal, en el caso de que algunas calles del entorno más comercial y habitualmente concurrido del distrito Centro presenten una aglomeración notable de personas, pueda poner en marcha restricciones. Esas medidas consisten básicamente en cerrar de manera puntual el acceso a estas vías o establecer el sentido único de circulación en calles como Preciados y Carmen. La situación vivida sobre el terreno en el corazón de la ciudad obligó a los agentes a tomar estas decisiones únicamente en tres momentos puntuales. Dos veces el sábado y otra más el domingo: fue necesario cerrar el acceso a Preciados desde la Puerta del Sol. Estas limitaciones duraron apenas unos minutos. Los agentes que formaron parte del dispositivo también relatan que, aunque hubo más personas que los fines de semanas precedentes, en ningún momento se vivió una aglomeración que pudiera ser concebida como un riesgo.

Una de las medidas novedosas puestas en marcha por la Policía Municipal para el control del aforo de estas calles en esta Navidad 2020 consiste en el despliegue de unos drones para captar imágenes aéreas de estos puntos de la ciudad. Y según los vídeos captados por el dron que sobrevoló el sábado y el domingo el entorno de la Puerta del Sol –pueden verse dos momentos de esta grabación en las imágenes impresas sobre estas líneas–, la gente respetó las medidas seguridad y de distancia que impone las circunstancias sanitarias actuales.

Plan anti aglomeraciones

Dentro del protocolo diseñado por el Ayuntamiento para evitar las aglomeraciones destacan otras medidas al margen del cierre de algunas calles o el establecimiento del sentido único de circulación. Es el caso del despliegue de entre 75 y 100 policías municipales en Sol y sus inmediaciones todos los días. Asimismo, podría llegar a cortarse el acceso a Gran Vía para permitirse únicamente el paso del transporte público. Metro de Madrid podría llegar a cerrar algunas bocas de acceso al suburbano en el caso de que se diera una acumulación extraordinaria de personas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió este lunes que el dispositivo de seguridad del distrito de Centro «funcionó» durante el fin de semana «aunque las imágenes de aglomeraciones siempre llaman la atención», y afirmó que no va a pedir que la gente no vaya al Centro, sino que se tenga precaución en «toda actividad». «Pese a las imágenes que vimos, los aforos de personas que hubo el fin de semana no son superiores a los que ha habido otros años en fechas similares, al puente de la Inmaculada me refiero», el puente que «en términos de turismo nacional siempre venía más gente a la ciudad de Madrid», señaló el regidor de la capital.