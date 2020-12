Madrid trabaja para que 300.000 personas estén vacunadas ya en enero

La Comunidad de Madrid se ha puesto ya manos a la obra para que todo esté listo cuando llegue el momento de iniciar el plan de vacunación masiva del coronavirus. Ya baraja una cifra de madrileños con los que arrancar esta estrategia: 300.000 ciudadanos que la Consejería de Sanidad espera que puedan estar vacunados en la región “avanzado el mes de enero”. Desde hace varias semanas este departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso analiza y planifica la forma en la que debe acometerse la distribución de la vacuna en congeladores de empresas de logística.

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha ofrecido algunos detalles de este trabajo en una entrevista en ‘Telecinco’. Como parte de este plan, Zapatero ha señalado que la Comunidad de Madrid se reunió el viernes pasado con Ministerio de Sanidad. Ambas partes coincidieron en la necesidad de pensar a trabajar con el objetivo de “empezar la vacunación en enero”.

Aunque el Gobierno madrileño aún no tiene constancia del número total de vacunas contra el coronavirus que recibirá en el inicio de 2021, Zapatero ha puesto en valor la enorme capacidad del sistema de salud regional a la hora de vacunar a un alto porcentaje de la población. Ha puesto como ejemplo lo que está sucediendo en estas últimas semanas con la vacuna de la gripe, que ya han recibido 1,3 millones de personas. “Vamos a ver exactamente cuántas vacunas recibimos y tenemos ya pensado congeladores, logística y qué sitios para suministrar”, ha señalado.

A este respecto, el viceconsejero ha destacado que, para llevar a cabo este plan, se necesita “profesional de enfermería entrenado” y que no se pueden hacer “en cualquier sitio” sino que hay que “cautos en el procedimiento”. Para Zapatero, “la vacuna es parte de la solución” por lo que cree que es necesario que se fomente entre la ciudadanía.

Contagios en descenso

En lo que tiene que ver con la evolución de la epidemia, el viceconsejero madrileño ha incidido en que esta comunidad sigue experimentando una tendencia positiva y “a la baja” de los contagios”, a pesar de que ha reconocido que “cada vez cuesta más bajar la incidencia acumulada”. En cualquier caso ha puesto en valor que el indicador que demuestra la evolución positiva es el que tiene que ver con la menor presión hospitalaria que soporta Madrid en estos momentos: “Nosotros mantenemos la tendencia acumulada a la baja pero lo que es muy llamativo es cómo estamos bajando la presión en los hospitales. En las UCIs tenían 258 pacientes, casi el 50 por ciento de los que estaban ingresados a principios de octubre”.

“A pesar de la mejoría”, Zapatero ha subrayado que el Gobierno de la Comunidad no se conforma porque se sigue en plena pandemia, con cifras que consideran “elevadas”. Así, ha hecho un llamamiento a hacer “un esfuerzo máximo”. “Nos queda poco, seamos cautos. Pido un esfuerzo a los ciudadanos. No nos podemos confiar, no pueden ser unas Navidades normales. Tenemos que restringir las agrupaciones, las salidas, únicamente a lo imprescindible”, ha subrayado.