La pared vertical de contagios en Madrid obliga a abrir el pabellón 3 del Isabel Zendal

En el ojo del huracán desde el mismo momento en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció su construcción, el Hospital Isabel Zendal sigue adelante con su plan de despliegue por fases. Ayer, la Comunidad de Madrid avanzó que ya prepara la apertura del tercer pabellón. Se trata, argumentan desde la Puerta del Sol, de una medida necesaria ante la necesidad de poner a disposición del sistema público de salud más camas y así hacer frente al aumento de los contagios de esta tercera ola.

La habilitación del tercer pabellón supondrá la apertura de 352 camas más de hospitalización. «Este nuevo espacio estará preparado durante la próxima semana y su estructura sigue siendo modular, en torno a 8 controles de enfermería de 48 camas cada uno», asegura el Gobierno regional a través de una nota. A esto se añade el hecho de que «la flexibilidad de este centro sanitario permite convertir en Cuidados Intermedios camas de hospitalización para afrontar el virus en el nivel clínico más adecuado», de manera que «la ampliación a otro casi medio centenar más de camas de intermedios permitirá tratar a más pacientes con técnicas no invasivas sin llegar a ser intubados y tratados en la UCI».

627 altas hospitalarias

Con la apertura de este tercer pabellón, el Zendal, dirigido por Fernando Prados, completa otra fase. Y es que, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, desde que ingresó la primera paciente de Covid-19 el 13 de diciembre de 2020, «este nuevo centro hospitalario ha atendido a más de 1.000 pacientes y ha dado 627 altas». A día de hoy se encuentran ingresados en el nuevo centro hospitalario 417 pacientes, de los cuales, 360 son atendidos en camas de hospitalización, 47 en cuidados intermedios y 10 en UCI. Los pacientes han llegado al hospital de pandemias levantado en Valdebebas derivados de otros centros de la red pública de la Comunidad de Madrid. A su vez, los hospitales de los que proceden estos pacientes han visto así aliviada su presión asistencial.

Con los datos actualizados a fecha de ayer, el hospital ya tiene en funcionamiento 528 camas de hospitalización, 50 de cuidados intermedios y 16 de UCI con presión negativa y que permite el tratamiento cualquier virus.

Fue el pabellón 2 el primero en recibir pacientes y este espacio actualmente se encuentra a pleno rendimiento, únicamente a falta de abrirse 4 de las 16 camas de UCI, con presión negativa, de las que dispone el hospital. Por su parte, el pabellón 1, con 384 camas de hospitalización se puso en funcionamiento la semana pasada y actualmente tiene abiertos 6 controles de enfermería.

Una protesta a las puertas

Ayer, coincidiendo con la activación del plan regional para abrir este tercer pabellón, a las puertas del hospital público se concentraron varias decenas de personas que secundaron la convocatoria de la plataforma Sanitarios Necesarios Madrid. Exigieron al Gobierno de Ayuso que ponga freno al desmantelamiento de la plantilla y los recursos de los hospitales de la red pública. En las pancartas se podía leer «No privatizar la sanidad» y «Yo no me muevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales». La enfermera y portavoz del colectivo Sanitarios Necesarios Dora García señaló que el Hospital Enfermera Isabel Zendal es «uno de los símbolos de la política de privatización de la sanidad pública» promovida por el PP. También puso de manifiesto el «sobrecoste» de esta infraestructura sanitaria sobre el presupuesto inicial, la adjudicación de contratos «a dedo» a empresas privadas, así como la falta de recursos materiales y humanos.

Los manifestantes protestaron contra «los traslados forzosos» de personal de centros sanitarios y sociosanitarios al Hospital Enfermera Isabel Zendal, «penalizando y amenazando» a aquellos que no quieren trabajar en este centro. Los participantes exhibieron camisetas y carteles en defensa de la sanidad pública, en contra de la «gestión catastrófica» de la Covid-19 por parte de la Comunidad de Madrid. En un comunicado, los convocantes acusaron al Gobierno de Ayuso de «expoliar» las arcas públicas y «atropellar» los derechos de los madrileños.