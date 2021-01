La puya de Ayuso a Illa sobre las vacunas: “En diciembre dijo que sobrarían...a este paso no hay en enero”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no puede ocultar su malestar por el hecho de que ya no haya dosis en la Comunidad para vacunar ni esta semana ni la próxima para personas que se inmunizan por primera vez. Tan solo hay viales para proporcionar la segunda dosis a aquellos que ya fueron vacunados con anterioridad. Por eso Ayuso ha lamentado a través de las redes sociales el “plan sin plan” del ex ministro de Sanidad y ahora candidato del PSC en las elecciones catalanas. “El 11 de diciembre advertíamos que nos quedaríamos sin vacunas; el 14 de diciembre, Illa: “sobrarán vacunas”. Sin embargo, “a este paso no hay vacuna en enero”, critica la presidenta madrileña.

El 11 de diciembre advertíamos que nos quedaríamos sin vacunas.



El 14 de diciembre, Illa: “Sobrarán vacunas”. https://t.co/c1kJaPzILH pic.twitter.com/3DjXkJIe42 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 28, 2021