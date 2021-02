Ayuso, sobre la posibilidad de liderar el PP: “Mi sitio es Madrid”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su sitio es Madrid, al ser preguntada si se plantea la posibilidad de liderar el PP.

“Cada uno tiene que saber dónde está y mi sitio es Madrid, que es el proyecto más bonito en el que voy a estar”, ha afirmado Díaz Ayuso.

“Sé que estoy viviendo lo mejor de mi vida”, a pesar de haber vivido dos incendios, dos inundaciones, una pandemia histórica, las nevadas y las heladas, ha señalado la presidenta madrileña.

Tras reconocer que en política todo el mundo tiene momentos buenos y momentos más difíciles, Díaz Ayuso ha subrayado que Pablo Casado lidera hoy la oposición en España y tiene “absolutamente” toda la confianza de los presidentes autonómicos del PP.

“En el PP, estamos en un momento donde el centro derecha se tiene que unir, donde tenemos que ser una casa común de liberales, conservadores, demócrata cristianos y aquellos socialdemócratas que cada vez compartan más con nosotros el mismo proyecto común de España, con sus diferencias”, ha sostenido la presidenta madrileña.

“Tendremos que olvidarnos de las siglas, de quién va a el primero, de quién va el segundo. No podemos volver a dividirnos. No podemos volver a enfrentarnos” ha apuntado.

De un lado, ha situado “a todos aquellos que quieren vivir de los demás”, a través de “sindicatos, de organizaciones políticas y de causas nefastas como un supuesto mal entendido feminismo”, gente “que tiraniza, que empobrece, que no ha dado un palo al agua en su vida y que quiere vivir de la subvención”.

Al otro lado, ha situado “aquellos que estamos orgullosos de ser españoles, de ser ciudadanos del mundo, que queremos vivir en paz y en libertad, con lazos en Hispanoamérica y en el resto del mundo, que queremos crecer, que tenemos proyectos globales y que queremos ver que nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio tienen su recompensa”.

Díaz Ayuso ha resaltado que hay personas que necesitan al PP, Ciudadanos y Vox “unidos”, aunque ha reconocido que no sabe cómo se llegará a este objetivo.

“Yo sé como lo voy a hacer yo, que es como lo he hecho desde el principio: Callándome lo que no me gusta de mis compañeros, a un lado y al otro, y buscando el objetivo final que es cambiar las cosas”, ha explicado.

Además, ha abogado por una buena organización de la derecha y el centro derecha, ya que “siendo muchas veces mayoría nos dejamos comer por los pies”, algo que no piensa tolerar.

“Vamos a empezar cada uno por su cometido, el mío es Madrid y el de los líderes nacionales, el suyo”, ha recalcado.