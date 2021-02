Ayuso apoya a Casado, pero pide “nuevas ideas” y “fusiones y confluencias”: “Lo que hacemos no llega”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido esta mañana, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que Pablo Casado continúe liderando el cambio en la formación y ha expresado su deseo de que los populares sigan aspirando “a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista”. En ese sentido, la presidenta madrileña ha defendido que el PP busque “fusiones” y “confluencias”.

Según el diagnóstico de Ayuso, “estamos en un momento catastrófico para España, el nacionalismo está muy fuerte y lo está destrozando todo. Es un momento muy complicado para el PP. Nos toca ahora mismo renovar un partido con luces y sombras, con muchas herencias, y, para eso, hemos hecho un congreso que tiene que liderar Pablo Casado en la nueva etapa. Si hemos hecho un congreso (donde fue elegido Casado) y hemos dejado atrás todo, toca eso”. Por ello, ha aplaudido la decisión de cambiar la ubicación de la sede nacional del PP (”Adiós Génova”, ha señalado más tarde en Twitter) y ha puesto el acento en la dificultad que supone para los populares liderar un “proyecto con un espectro de centro derecha dividido”. Y ha añadido “Ningún proyecto de esta magnitud habría conseguido antes cambiar las cosas en tan poco tiempo. Hay que darle espacio y que este cambio llegue”.

Se ha mostrado segura de que ese cambio se concretara, aunque ha insistido en la necesidad de cambios: “Veo que lo que hacemos no llega y hay que pensar ideas creativas. Veo muy bien lo de la Convención en otoño, pero hay que buscar las confluencias, sin dejar nuestras siglas. Hay que aspirar a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista. Que aúna a los patriotas, defensores del Estado de Derecho, de la Constitución, Transición, la cultura en Hispanoamérica, la Unión Europea, la OTAN, de los valores humanistas de Occidente”, ha asegurado ante sus compañeros de partido, según fuentes populares.

El proyecto de @pablocasado_ nació de un duro congreso. Como lo es dirigir tamaño partido en las actuales circunstancias.



Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones. Seamos la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en Libertad en España. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 16, 2021

La presidenta madrileña ha querido reconocer el trabajo del candidato del PP en las recientes elecciones catalanas, al que ha arropado en varios ocasiones durante la campaña: “Felicito a Alejandro Fernández por ser tan buen candidato. No he ido a Cataluña, estoy en Cataluña, lo he hecho muchas veces porque es donde hay que estar, hablando con los comerciantes, los autónomos, la gente que lo pasa mal, que son siempre los grandes olvidados”.

Para finalizar su intervención ante la dirección del partido, Díaz Ayuso ha subrayado que “España es más importante que nosotros” y en ese sentido ha instado a todos a buscar “ser solución, pero hacerlo con ideas claras, generosidad, desde la renovación y creando esa casa común donde encontrar refugio ante la destrucción y la deriva que está experimentando España”.