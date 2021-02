Ayuso y Almeida apuestan por poner fin a la “fragmentación” del centro derecha

La relación entre el Partido Popular y Ciudadanos ha entrado en otra vía. Más allá del entendimiento, que les ha llevado a gobernar juntos en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento, las recientes elecciones en Cataluña, o en el País Vasco o Galicia hace ya un tiempo, ha hecho mover ficha a los dirigentes de ambos partidos. El disputado voto del centro derecha no puede estar dividido en dos formaciones que tienen tanto en común.

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha apuntado hoy desde la Puerta del Sol, a preguntas de los medios, que “ante situaciones como las que estamos viviendo hace falta la unión de los partidos no sólo del centro derecha, sino la unión de los políticos que defienden la unidad de este país, la convivencia, la paz, la libertad y ahí no sólo estamos los partidos de centro derecha. Me gustaría eso sí que nos entendiéramos más entre nosotros porque cuando no lo hemos hecho los resultados son catastróficos”.

Por su parte, el alcalde Martínez-Almeida, también desde Sol, ha afirmado esta mañana que “cuanto más extenso y más amplio fue el centro derecha, y eso era el PP, fue cuando más buenos resultados electorales se obtuvieron, como las victorias de José María Aznar o la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Cuanto más estrecho es el centroderecha, por la fragmentación, es obvio que las posibilidades de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigan gobernando en La Moncloa serán mayores. Hay que evitar la fragmentación”.

Un debate en el seno del PP

Ayuso aseguró, durante su intervención en el Comité Ejecutivo del PP –en el que Pablo Casado avanzó el cambio de la sede nacional– en la necesidad de que los populares incorporen a partir de ahora «ideas nuevas» y apuesten por las «fusiones». Desde Sol, sin embargo, aclaran que la presidenta madrileña planteó esto «de manera genérica» y se refirió a la importancia de «recuperar el espectro del centro derecha» para que el PP vuelva a ser la «casa común» de todas las sensibilidades y familias próximas a esta formación. No quiso, por tanto, abrir un debate en torno la necesidad de fusionar siglas o partidos, sino de unificar a un espectro ideológico que, según su análisis, es el que permitió a José María Aznar y a Mariano Rajoy obtener sus grandes mayorías electorales.

En este sentido, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha repetido que en el centro derecha “no caben tres fuerzas” y que “o van ellos a la unidad o los electores les van a obligar”. El dirigente del PP no ha aclarado si este “escenario de unidad” debe conformarse a través de fusiones, como ha pedido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o a través de qué fórmula se debe agrandar el centro derecha, la única vía según Martínez-Almeida para recuperar el Gobierno.

Una idea sobre la que se ha insistido en el Partido Popular, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya realizó el pasado diciembre en enésimo llamamiento a PP, Cs y Vox para que el “centro derecha” de la Comunidad de Madrid siga “unido”, en el que los dos socios del Gobierno regional habían chocado en el debate de la ley para proteger a los funcionarios denunciantes de corrupción.

En el último pleno de la Asamblea de 2020, Ayuso quiso lanzar este mensaje a los tres partidos “comprometidos con la Constitución” para tener “más coordinación” en 2021, en un momento en el que se está “arremetiendo contra la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la libertad y, lo más importante, las tradiciones y el futuro”.