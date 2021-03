Ayuso rechaza “el paternalismo” de “es por tu bien” para cerrar perimetralmente Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que le “repugna” el paternalismo bajo el que se quiere cerrar perimetralmente las autonomías diciendo que es “por tu bien” sin explicar el por qué.

“Ese paternalismo de es por tu bien, a mí me repugna porque es falso. Es falta de previsión política y de estudio de medios”, ha trasladado en el Foro Liderazgo femenino: retos en un nuevo contexto, organizado por Thinking Heads.

Para Ayuso, si los ciudadanos cumplen las normas, no hay por qué cerrar las cosas. A su parecer, “no tienen que pagar justos por pecadores” y no es necesario si se cuenta con un aeropuerto controlado, con una población testada y si en las empresas, restauración, bares y museos “se cumplen las normas”.

“Unos delegan en otros que les arreglen la vida y al final tienen que ser cuatro desde arriba, no me gusta coger el concepto de empoderamiento, pero así es, y deciden con un mes de antelación que hay que cerrar todo”, ha dicho, al tiempo que se ha cuestionado por qué es con un mes si no se sabe hasta quince días cómo evoluciona la pandemia.

Así, ha preguntado quién dice que “los cierres por cierres son mejores” y ha puesto el foco en las pandemias psicológicas, económicas y sociales que está provocando el virus.

“No puede ser que el sector público arremeta contra el privado sin informes... y bueno, yo ya te llegaré y te subvencionaré. La gente tiene dignidad, la gente no quiere que les cierres sus negocios, que les cortes su vida y luego les des algo. La gente tiene su proyecto, su empresa”, ha trasladado.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “hay más consenso que ruido”, en referencia a la falta de acuerdo sobre las medidas comunes a tomar en el plan de Semana Santa que será nuevamente discutido por el Gobierno y las CCAA el próximo miércoles, y del que tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo.

“El consenso mola y hay más consenso del que se piensa, muchas veces se focaliza más en el ruido. Hay una conciencia colectiva entre todos los miembros del Consejo Interterritorial en aprender de las experiencias vividas, hay la necesidad de un esfuerzo colectivo por salvar vidas”, ha afirmado.