Apenas una década separa la «Desigualdad» de la «Igualdad», al menos, en los libros de los epidemiólogos británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, que usaron las dos palabras para dar título a sus obras ahondando en el concepto del bienestar social. La primera publicación, de 2009, fue el fruto de una larga investigación de 30 años sobre el planteamiento de una pregunta: ¿son felices los ricos en una sociedad de ricos? Y aunque pueda resultar paradójico, el autor y la autora concluyeron que la desigualdad afecta a la inmensa mayoría de la población, no solo a la minoría más pobre, siendo la causa fundamental de todos los males sociales.

En 2019, los dos epidemiólogos, que se reconocen también como activistas políticos, presentaron la continuación de sus pesquisas, esta vez para demostrar que las sociedades basadas en el intercambio y la reciprocidad generan niveles mucho más altos de bienestar; para conseguirlo, defienden, el primer paso es rechazar el argumento de la meritocracia. Razones todas por las que, en el Día del Libro, la candidata a la Presidenta de la Comunidad de Madrid Mónica García recomienda la lectura de «Igualdad» a su adversaria política en Vox: «Se lo regalaría a Rocío Monasterio porque le falla la empatía o la compasión o no se da cuenta de que, como nos ha enseñado la pandemia, o nos salvamos todos o no se salva nadie, como pasa también con la desigualdad: o tenemos todos las mismas oportunidades o no se salva nadie», justifica su elección la que lidera la lista de Más Madrid.

Sobre el contenido de esta obra editada por Capitán Swing, Mónica García destaca que «habla de cómo las brechas sociales van haciendo mella no solo en aquellos a los que la sociedad de alguna manera deja tirados, sino que acaban haciendo que todo el conjunto de la ciudadanía sufra más problemas de salud mental y se sienta menos segura, lo que lastra el desarrollo social». Un mensaje que la médica manda en forma de recomendación literaria a la candidata del partido de Santiago Abascal recalcando una causa de la que Íñigo Errejón se ha convertido en abanderado tras el incidente vivido en el Congreso cuando un diputado del Partido Popular mandó al médico al portavoz de Más País después de que este reclamara que se incluyera en la agenda los problemas psicológicos acarreados por la pandemia de la Covid-19.

Coincidiendo con el día más bronco de lo que va de campaña tras el abandono de Pablo Iglesias del debate de la cadena Ser, falta ver si la de Vox recoge esta propuesta literaria que la candida de Más Madrid le quiso lanzar durante una entrevista con LA RAZÓN.

Portada de «Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo» (2019, Capitán Swing), de Richard Wilkinson, Kate Pickett.