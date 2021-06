Elisa Vigil, la diputada más joven del PP en la Asamblea de Madrid: “Es mi primer cargo de batalla y me da vértigo”

Es abogada, asesora municipal, presidenta de Nuevas Generaciones del PP en Tetuán y, ahora, la diputada más joven de la Asamblea de Madrid. Esto último es precisamente lo que la convierte en secretaria de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva de la nueva legislatura que se celebrará mañana martes.

– ¿Qué le parece estar en la Mesa de Edad de la sesión constitutiva de la XII Legislatura?

–Me parece la entrada por la puerta grande. Es mi primer cargo de batalla y reconozco que me da impresión. Estoy muy emocionada y me da un poco vértigo del bueno, de cuando haces algo que te gusta.

–¿Cómo cree que va a desarrollarse esta legislatura?

–Va a ser continuar con el proyecto que inició Isabel hace dos años, seguir trabajando en esa misma línea en que todos los madrileños puedan ser libres y seguir trabajando por mejorar la economía.

– ¿En qué temas se ve dentro de la actividad de la Asamblea?

– Juventud porque, por edad, es de rigor. También pedí universidad y empleo porque creo que va muy unido a lo que es un joven; y pedí servicios sociales porque me gusta mucho. Y también mujer y vivienda por abarcar lo que es la juventud de manera integral.

– ¿Qué le parece que la mayoría de los portavoces de los grupos políticos sean mujeres?

– Me ilusiona que haya tanta mujer, aunque no tanto que vengan todas estas mujeres de otros partidos de rebote porque no hayan sido la primera elección tanto en el PSOE como en Podemos. Las dos que están ahora son, sin duda, capaces, sin entrar en el problema jurídico al que se está enfrentando Isa Serra, que ya veremos como acaba. PP, Vox y Más Madrid han tenido una apuesta clara por mujeres desde el principio, cosa que no he visto en otros partidos que hablan de feminismo. Creo que es una imagen bonita ver a tantas mujeres.

–¿El discurso va a estar muy polarizado a falta de dos años para otras elecciones?

– Van a intentar polarizarnos, porque Isabel siempre ha seguido la misma línea. La presidenta lo que ha trabajado es por salir adelante. Ha barrido en lugares que nadie podría imaginar, pero porque se ha dedicado a trabajar por y para los madrileños. A ver qué estrategia deciden tomar de cara a las próximas elecciones.

– ¿Hasta dónde le gustaría llegar en la política?

– Es una pregunta que me he hecho en las últimas semanas. Para mí es un gran paso ser diputada y representar a los madrileños. Sin duda, es un honor. Quiero ver primero qué tal me siento diputada en la Asamblea porque siempre he estado en la retaguardia. Ser representante de los madrileños es un honor, se me ponen los pelos de punta.