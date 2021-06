El PSOE se abre a estudiar la reducción de diputados en la Asamblea de Madrid

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha indicado este miércoles que la propuesta para reducir diputados propuesta por PP y Vox parece “populista” aunque les emplaza a que les expliquen en qué consiste la iniciativa.

“Las medidas de las que hablan PP y Vox siempre son muy populistas, pero me preocupan más los acuerdos que no se conocen y que Vox les siga marcando el paso. Esta propuesta no la conozco y sin nosotros no puede salir adelante. Vamos a ver qué es lo que nos plantea; en todo caso tienen que sentarse con nosotros”, ha lanzado Jalloul en una entrevista con ‘Onda Madrid’.

No obstante, pese a que se abren a conocer lo que plantean ya ha avisado de que no van a aprobar “nada que merme la representación de los madrileños”. La propuesta de los de Rocío Monasterio para reducir los escaños a 69 marcó el pleno de constitución de la Cámara madrileña. En la actualidad son 136 los diputados presentes.

En otro orden de cosas, sobre que Más Madrid ahora se vaya a sentar en el hemiciclo en sus escaños al haberles superado en número de votos en los pasados comicios, la portavoz socialista ha defendido que no les afecta “en nada” a su labor y cree que deben sentirse orgullosos de sentarse donde les han colocado los madrileños.

Hoy mismo, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha detallado que el acuerdo con Vox para reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid responde a “una propuesta del PP en campaña electoral” para una reducción en función del número de habitantes.

“Creemos que hay que poner un límite. En la propuesta se plantean 101 diputados. El modelo del 83 no es el adecuado”, ha señalado. A preguntas sobre cómo se va a convencer al PSOE, el consejero madrileño ha contestado que se hará dialogando, hablando y llegando a acuerdos”.