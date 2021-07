La Comunidad de Madrid da la razón a Rita Maestre y concluye que los ediles escindidos de Más Madrid “deben ser no adscritos”

El cisma de la izquierda madrileña -otro-, se confirma. El dictamen de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid considera que los cuatro ediles escindidos de Más Madrid y reagrupados en torno a la estrategia Recupera Madrid -Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas- no pueden formar grupo mixto, como pedían, sino ser considerados como no adscritos, el posicionamiento que defendían desde el grupo municipal encabezado por Rita Maestre. Este, con todo, no es el único problema de organización que tiene Más Madrid. La justicia ya apoyó a los vocales de distrito críticos con Rita Maestre y apuntó que debían ser restituidos.

“Podemos concluir que, como determina expresamente la normativa aplicable, si los cuatro concejales que formularon la consulta abandonaran el grupo político de Más Madrid, por ser ese su grupo de procedencia, en coherencia con las listas electorales presentadas a los comicios que determinaron su condición de concejales electos, deberá atribuírseles la condición de miembros no adscritos”, recoge la resolución.

El informe firmado por los letrados de la Comunidad, fechado el pasado 29 de junio y de 58 páginas, llega a apuntar que “existe constancia documental que acredita que Más Madrid no se ha extinguido siendo la misma formación que se presentó a las elecciones de mayo de 2019”, recogiendo la premisa que siempre ha defendido el grupo que abandera Maestre.

También se refiere al informe inicial firmado por el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, recurrido por Más Madrid y en el que planteaba la integración de los cuatro ediles en el grupo mixto. Los jurídicos de la Comunidad de Madrid que esa posición del secretario del Pleno “resulta discutible”.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el pasado 9 de junio elevó un acuerdo por el que se pedía la emisión de un dictamen por parte de la comisión jurídica asesora sobre el expediente remitido por el Ayuntamiento de la capital sobre la consideración como no adscritos de cuatro ediles del grupo municipal Más Madrid, escindidos de él y reagrupados en la estrategia que han denominado Recupera Madrid.

El expediente municipal hacía mención a “la consideración como no adscritos de cuatro concejales del grupo municipal Más Madrid que han presentado solicitud de abandono o eventual salida del partido original o creación de un grupo mixto”.

La petición de dictamen llegaba después de que el grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, interpusiera el pasado 8 de abril un recurso de reposición, paso previo al proceso contencioso-administrativo, frente a la resolución del presidente del Pleno, Borja Fanjul “sobre los cuatro tránsfugas” -en referencia a los ediles escindidos-, con el que reclamaban la suspensión cautelar del grupo mixto.

Con esa petición pretendían que los ediles Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas fueran considerados miembros no adscritos de la Corporación, lo que de facto supondría dejarles sin apenas recursos económicos.

Más Madrid no es una coalición

El grupo que lidera Rita Maestre subrayaba que la decisión del presidente del Pleno, basada en el informe de la Secretaría de este órgano, “parte de un presupuesto absolutamente falso” al haber apuntado que Más Madrid no es un partido político sino una coalición electoral.

El secretario de la Junta Electoral de Zona confirmaba que Más Madrid, como indicaba el grupo municipal, se presentó a las elecciones de 2019 “sin formar coalición con ningún otro partido o formación política”.

El informe jurídico de la Comunidad ahonda en este aspecto señalando que Más Madrid concurrió a las elecciones municipales de 2019 “como partido político, no como coalición”.

Fieles al proyecto de Carmena

Después de meses de distanciamientos y tensiones, el pasado 4 de marzo se producía el anuncio oficial: Higueras, Calvo, Cueto y Llamas, reunidos en torno a la estrategia Recupera Madrid, se “separaban” del grupo municipal para ser “fieles al proyecto original liderado por Manuela Carmena”. En Recupera Madrid identifican el origen del malestar en mayo de 2020, cuando se lanzó el proceso de constitución del espacio Más Madrid.

Ese mismo 4 de marzo Rita Maestre, en nombre de Más Madrid, declaraba que los cuatro quedaban “fuera a todos los efectos” del grupo municipal. También defendía que Más Madrid es “una plataforma política que se presentó con la forma jurídica de un partido político hace casi dos años, que no ha sufrido ningún cambio en el ámbito jurídico, ni en la marca ni en el nombre” aunque se hubiera dotado, eso sí, de “un desarrollo organizativo democrático”.

El informe inicial de la Presidencia del Pleno indicaba que la eventual salida y abandono de concejales, inicialmente integrantes de Más Madrid “no determina el pase a concejales no adscritos”. Entendían que la solución que encaja mejor en esta “situación excepcional” es la “integración en el grupo mixto, con los derechos inherentes a este tipo de grupo”. Dicho salto al grupo mixto requerirá “ajustes técnicos, económicos y organizativos”.

El grupo municipal de Más Madrid anunció su recurso a los tribunales porque “no se da ni una sola de las condiciones para formar ese grupo mixto” ya que sólo puede constituirse “por todos aquellos concejales que hubieran concurrido a las elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos escaños para formar grupo propio”.