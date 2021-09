La nueva licencia de obras en Madrid: viviendas un 3% más baratas

Cibeles presentará hoy en Junta de Gobierno la nueva Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables. Sobre el papel, se trata de la unión, en un solo texto, de las dos ordenanzas que ya existen en la actualidad: la encargada de tramitar licencias urbanísticas y la de Apertura de Actividades Económicas. Según avanzan a LA RAZÓN desde el Área de Desarrollo Urbano que dirige Mariano Fuentes, esta nueva ordenanza supondrá una reducción de los trámites burocráticos: cuenta con menos artículos que las anteriores y, en esencia, es más sencilla. No en vano, «adapta los tiempos administrativos a los de la construcción y a la actividad económica, y no al revés». Así, surge la figura de la «licencia básica» para nuevas edificaciones, que permitirá que, en el plazo de un mes, los interesados empiecen a construir.

Solo un mes

Sin embargo, esta nueva ordenanza de Urbanismo no solo supondrá una reducción de la burocracia; también de los costes y del tiempo de espera. El texto, señalan desde el Consistorio, eliminará esa «tasa invisible» generada por los retrasos en las tramitaciones de licencias. Una tardanza no solo atribuible a las Administraciones, sino también a los privados a la hora de responder a los requerimientos. Todo eso supone un sobrecoste en las obras que, en última instancia, repercute en la ciudadanía, porque encarece el precio final de la vivienda. Por ello, desde el Consistorio estiman que esta nueva «licencia básica» reduce el actual tiempo de espera de 6-9 meses a solo uno. Del mismo modo, repercutirá en el precio de la nueva vivienda: se prevé un descenso del 3% en este sentido.

Otra de las novedad destacadas de la nueva ordenanza es la licencia temporal, que introduce la posibilidad de implantar actividades temporales en locales o recintos actualmente sin actividad para ejercer un uso distinto al habitual, siempre y cuando no afecten a las condiciones de seguridad, medioambientales, sanitarias, etc. De este modo, se podrán albergar exposiciones u otras actividades de forma temporal, que en el contexto económico tras la pandemia, puede ser una importante oportunidad para algunos establecimientos. Una posibilidad que, hasta ahora, no estaba sobre la mesa y que «permitirá más dinamismo y más empleo para la ciudad».

En líneas generales, el Área de Desarrollo Urbano asegura que «se va a dotar de mucha mayor agilidad» a los procesos, con un «control previo municipal que se centra en los aspectos edificatorios clave».